Trois scientifiques suisses ont été honorées pour leurs recherches visant à remplacer les tests sur les animaux. Les Prix 3R 2024 récompensent des avancées dans les domaines des organoïdes cérébraux, de l'ostéogenèse imparfaite et de la toxicité développementale.

Trois chercheuses suisses ont été récompensées par le Prix 3R

Trois scientifiques suisses ont été honorées pour leurs recherches visant à remplacer les tests sur les animaux. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/Zoonar

ATS Agence télégraphique suisse

Le Centre suisse de compétences 3R (3RCC) a décerné ses Prix 3R 2024 à trois chercheuses. Ces distinctions récompensent des contributions exceptionnelles au remplacement, à la réduction et au raffinement de l'utilisation des animaux dans la recherche scientifique.

Le jury a décerné le Prix 3R 2024 à Fides Zenk (EPFL) pour ses travaux sur la régulation épigénétique au cours du développement cérébral embryonnaire précoce à l'aide d'organoïdes cérébraux humains, a indiqué le 3RCC vendredi dans un communiqué.

Les Prix Jeune Chercheur·euse 3R sont revenux à Doris Zauchner (EPFZ) pour le développement d'un modèle personnalisé et sans animaux de la maladie osseuse rare Osteogenesis Imperfecta, et à Manon Murdeu (Empa) pour la création d'une puce placenta-embryon humaine permettant d'évaluer la toxicité développementale pendant la grossesse.

Le Prix 3R, accompagné d'une récompense de 4000 francs, distingue une contribution majeure au principe des 3R (réduire, remplacer, raffiner). Les deux Prix Jeune Chercheur·euse, d'une valeur de 2500 francs chacun sont cofinancés par le Programme National de Recherche PNR 79 – Advancing 3R.