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Renforcer la cadence
Berne veut rendre les transports régionaux plus rentables

Les transports publics régionaux devront couvrir 30% des coûts pour des cadences supérieures à 30 minutes. La Confédération veut renforcer leur rentabilité, annonce l’OFT ce jeudi. Consultation ouverte jusqu’au 29 mai.
Publié: 12:13 heures
La Confédération fixe un seuil pour financer les transports régionaux.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les transports publics régionaux doivent devenir plus rentables. Si les bus ou les trains circulent plus fréquemment qu'à une cadence d'une demi-heure, les entreprises devront couvrir au moins 30% des coûts pour pouvoir bénéficier de subventions fédérales.

Avec le nouveau seuil proposé, la Confédération entend inciter les entreprises de transports et les cantons à améliorer leur rentabilité. L'annonce a été faite jeudi par l'Office fédéral des transports (OFT). Si l'objectif minimal n'est pas atteint, l'offre pourrait être limitée à une cadence d'une demi-heure.

Dans ce cas, les entreprises devront couvrir au moins 20% des coûts pour bénéficier de subventions, un seuil déjà en vigueur à ce jour. Les lignes de bus dans les zones peu peuplées doivent actuellement couvrir 10% des coûts. L'adaptation de la directive «Rentabilité minimale dans le transport régional de voyageurs», nécessaire à l'introduction du nouveau seuil, fait l'objet d'une consultation jusqu'au 29 mai. Elle devrait entrer en vigueur avec la période de commande 2029/2030.

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