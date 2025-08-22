DE
La police recherche des témoins
Un adolescent de 14 ans saute d'un pont et blesse une nageuse à Berne

Début août, un accident de baignade s'est produit à Berne. Une nageuse a été touchée et blessée par une personne qui a sauté dans l'eau depuis le pont. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins pour éclaircir les circonstances.
Publié: 11:00 heures
Un adolescent a blessé une nageuse en sautant d'un pont dans l'Aar. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
Daniel Macher

Jeudi, la police cantonale bernoise a été informée à posteriori qu'un accident de baignade s'était produit le 8 août dernier au Schönausteg à Berne. Selon les informations disponibles à ce jour, une nageuse a été touchée à la hauteur du Schönausteg par une personne qui a sauté dans l'eau depuis le pont.

Le sauteur recherché

La nageuse blessée a été repêchée dans l'Aar par des tiers à la hauteur du Marzili et a reçu les premiers soins. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital en ambulance. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sur l'accident sous la direction du ministère public régional de Berne-Mittelland. Dans ce contexte, des témoins sont recherchés.

La personne qui a sauté du pont est décrite comme suit: jeune homme de 14 à 15 ans, peau claire et cheveux courts blonds foncés. Les personnes qui se trouvaient au Schönausteg le vendredi soir 8 août vers 19h et qui peuvent fournir des informations utiles sur l'accident ou sur le sauteur de pont sont priées de s'adresser à la police.

