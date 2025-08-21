DE
Tragédie à Saint-Gall
Un garçon de deux ans se noie dans la piscine de ses parents

Un drame s'est produit à Neckertal, dans le canton de Saint-Gall. Un garçon de deux ans est décédé dans une piscine hors sol mercredi soir.
Publié: 11:21 heures
Les circonstances exactes de l’accident font actuellement l’objet d’une enquête.
Valentin_Köpfli_Redaktor News_Ringier_2-Bearbeitet.jpg
Valentin Köpfli

Mercredi soir, un garçon de deux ans a tragiquement perdu la vie dans une piscine hors sol à Neckertal, dans le canton de Saint-Gall. Le petit garçon se trouvait dans la piscine de ses parents à un moment où il n’était pas surveillé. Malgré une réanimation immédiate, il est décédé sur place, indique la police cantonale de Saint-Gall dans un communiqué.

Une enquête est en cours

Plusieurs patrouilles de la police cantonale, une équipe de secours avec médecin urgentiste, la Rega et une équipe de premiers secours psychologiques sont intervenues. Les circonstances exactes de l’accident font actuellement l’objet d’une enquête menée sous la direction du ministère public de Saint-Gall.

