DE
FR

Témoins recherchés
Quatre motards s'en prennent à un automobiliste en pleine ville de Berne

Samedi dernier, une altercation a éclaté entre quatre motards et deux occupants d'un véhicule. L'échauffourée a alors dégénéré en agression physique. Une personne a été blessée après l'utilisation d'un objet dangereux.
Publié: il y a 10 minutes
Partager
Écouter
La police bernoise recherche encore des témoins.
Photo: Pius Koller

Quatre motards ont attaqué deux occupants d'une voiture samedi soir à Berne. L'un d'eux a été blessé, indique vendredi la police cantonale dans un communiqué.

L'incident a eu lieu samedi vers 19h30 sur la rue d'Ostermundigen, en ville de Berne. Selon les éléments actuels de l'enquête, une altercation a tout d'abord éclaté avec quatre motards qui circulaient dans le même sens que la voiture.

L'échauffourée a alors dégénéré en agression physique, au cours de laquelle un occupant de la voiture a été légèrement blessé au moyen d'un objet dangereux. Trois auteurs présumés ont pu être identifiés et arrêtés dans le quartier de Wyler à Berne. La police recherche encore des témoins.

A lire aussi
La police bernoise clôt son enquête liée à un réseau international de traite humaine
146 victimes chinoises
La police bernoise clôt sa vaste enquête de trafic sexuel d'êtres humains
L'auteur présumé de trois incendies dans le canton de Berne identifié
Mineur au moment des faits
L'auteur présumé de trois incendies dans le canton de Berne identifié
Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus