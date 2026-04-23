Berne autorise l'inhumation avec un animal de compagnie

Les habitants de Berne pourront désormais être inhumés avec leurs animaux de compagnie. Le législatif a adopté un règlement, jeudi, aménageant des carrés funéraires spéciaux pour cette nouvelle pratique.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Bernois et les Bernoises pourront à l'avenir être inhumés avec leur animal de compagnie. Le législatif de la Ville fédérale a adopté jeudi le nouveau règlement municipal sur les cimetières qui introduit cette possibilité. Des carrés funéraires spéciaux seront aménagés à cet effet. Les animaux de compagnie devront être inhumés dans des urnes dédiées.

Tous les partis ont soutenu cette modification. Seule une motion du groupe à la gauche de la gauche (AL/PdT/TIF) a suscité le débat. Elle s'opposait à ce qu'un animal puisse être tué délibérément afin d'accompagner son maître dans sa tombe.

Une majorité a finalement estimé que le règlement sur les cimetières n'était pas le cadre approprié pour mentionner une telle disposition. Les contrôles nécessaires seraient en outre difficilement applicables. Autre nouveauté: un défunt pourra à l'avenir être inhumé dans le quartier réservé aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette limite était jusqu'à présent fixée à 14 ans.

13'000 concessions

Le législatif a adopté à l'unanimité le règlement sur les cimetières entièrement révisé, renonçant à réexaminer la question en deuxième lecture. Contre l'avis de l'exécutif, il s'est arrogé la compétence de décider lui-même, à la place du Municipal, des réaménagements importants et des suppressions de cimetières.

La ville de Berne gère les trois cimetières de Bremgarten, Schosshalden et Bümpliz. Selon son site web, elle administre au total 13'000 concessions funéraires. Ces cimetières sont également appréciés en tant qu’espaces verts publics propices à la détente.

En 1999, la ville a créé le carré réservé aux enfants nés prématurément et la section destinée aux concessions funéraires musulmanes. En 2018, elle a inauguré le cimetière bouddhiste, et en 2025, le cimetière alévi au cimetière de Bremgarten.