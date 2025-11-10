DE
Création d'une task force scientifique
Les Vert-e-s exigent un sommet et des mesures contraignantes pour le climat

La Suisse pourrait connaître un réchauffement de près de 5 degrés d’ici 2100. Les Vert-e-s réclament une conférence nationale et des mesures contraignantes pour «remettre le pays sur la bonne voie».
Publié: il y a 22 minutes
Photo: AFP
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se dirige vers un réchauffement de presque 5 degrés d'ici 2100. Face à cette situation, les Vert-e-s demandent une conférence nationale et l'élaboration de mesures contraignantes pour «remettre le pays sur la bonne voie» en matière de climat.

Les derniers scénarios climatiques publiés la semaine passée par la Confédération sont à l'origine de la revendication présentée lundi à Berne. Ils prévoient un réchauffement plus important en Suisse que prévu précédemment. Avec les mesures prises jusqu'ici, le réchauffement pourrait atteindre 4,9 degrés d'ici la fin du siècle.

La politique prend connaissance des scénarios et des prévisions, mais n'assume aucune responsabilité, a constaté la conseillère nationale Marionna Schlatter. Cela alors que le réchauffement pourrait être limité: «Nous savons où commencer, mais la politique internationale et nationale ne le fait pas», a ajouté la cheffe du groupe des Vert-e-s aux Chambres fédérales Aline Trede.

Le parti écologiste exige dans ce contexte une conférence nationale qui réunisse «sans délai» la Confédération, les cantons, les villes, les communes, les partis politiques, l'économie, la science et la société civile. «Il s'agit de montrer que la politique prend en main le dossier climatique», a déclaré Mme Schlatter.

En effet, avec les mesures proposées dans la nouvelle loi sur le CO2, «un rachat douteux d'émissions à l'étranger», la Suisse n'atteindra jamais ses objectifs climatiques.

Pour une task force scientifique

L'objectif de cette conférence nationale doit être une déclaration contraignante avec des mesures susceptibles de réunir une majorité, a ajouté Aline Trede. Les Vert-e-s exigent aussi la création d'une task force scientifique sur le climat qui informe régulièrement le Conseil fédéral sur les moyens efficaces de lutter contre le réchauffement, les sept départements étant concernés.

Ils demandent en outre qu'un organe national indépendant surveille la mise en œuvre des mesures climatiques. Des adaptations au réchauffement, par exemple en matière de protection contre les inondations, sont certes nécessaires, a déclaré le conseiller national Christophe Clivaz.

Mais il faut aller plus loin: les objectifs de réduction des émissions en Suisse doivent être revus à la hausse, et la révision de la loi sur le CO2 pour la période à partir de 2030 doit être améliorée. Enfin, «une offensive nationale» est nécessaire pour économiser l'énergie.

