Une plateforme numérique innovante pour la gestion des pandémies est désormais disponible. Basée sur l'expérience du Covid-19, elle offre un plan national couvrant la surveillance, les soins et la répartition des tâches entre les différents niveaux de gouvernement.

Anne Levy, directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), le 19 février 2025, à Berne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle plateforme numérique dédiée à la gestion des pandémies est disponible pour les autorités. La Confédération a mis à jour le plan national de pandémie en tenant compte de l'expérience acquise avec le Covid-19, notamment pour la répartition des tâches.

Depuis début juillet, cet instrument de planification est accessible à toutes les personnes intéressées au format numérique. Il permet à la Confédération, aux cantons et aux communes de se préparer aux pandémies et de les gérer, annonce mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué.

La dernière version du plan, adapté en 2018, se concentrait sur la grippe. La Confédération l'a intégralement remanié à la lumière de l'expérience et des connaissances acquises pendant la pandémie de Covid-19. Le nouveau plan sert à se préparer aux menaces futures, pas seulement celles liées à la grippe. Il traite désormais également de thèmes comme la gestion des conséquences économiques et sociales.

Concrètement, le nouveau plan décrit des activités pour la surveillance, le contrôle de l'infection, les soins et la vaccination. Il contient d'autres aspects à prendre en compte pour se préparer à une pandémie, comme la communication, la sécurité de l'approvisionnement, les finances et le personnel, détaille l'OFSP.

Le plan de pandémie décrit également la répartition des tâches entre les échelons de l'Etat. La Confédération est ainsi responsable d'élaborer des objectifs stratégiques pour toute la Suisse, que les cantons sont chargés de mettre en œuvre.

Les stratégies et mesures du plan ne sont pas juridiquement contraignantes, précise encore l'OFSP. La coopération entre tous les acteurs impliqués reste donc d'autant plus importante pour garantir la coordination. La plateforme numérique a été créée pour permettre à tous les acteurs d'accéder au plan rapidement et simplement. Elle permet également une mise à jour régulière.