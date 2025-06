Le Conseil fédéral envisage un rapprochement avec l'UE via un partenariat de sécurité et de défense. Des discussions exploratoires vont débuter pour renforcer la collaboration, notamment dans le domaine de l'armement, tout en respectant la neutralité suisse.

Berne envisage un partenariat de défense et de sécurité avec l'UE

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis le 30 avril 2025 au Centre des médias du Palais fédéral à Berne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral veut se rapprocher de l'UE via un partenariat de sécurité et de défense. Des discussions exploratoires doivent être entamées, a-t-il décidé mercredi.

L'UE a créé le partenariat de sécurité et de défense afin de consolider sa coopération avec des Etats tiers. Ces partenariats établissent un cadre tant pour la coopération existante que dans la perspective de collaboration dans d’autres domaines.

De l'avis du Conseil fédéral, la Suisse a tout intérêt à renforcer sa collaboration avec l'UE, notamment dans le domaine de l'armement. Les projets communs d'acquisitions d'armement présupposent des partenariats de défense et de sécurité, qui permettent aux Etats tiers de négocier de meilleures conditions quant à la participation de leur industrie à ces projets.

Un partenariat de sécurité et de défense est une déclaration d’intention non contraignante du point de vue juridique. Il est compatible avec le principe de neutralité et n’entraîne pour la Suisse ni obligation légale ou financière ni autre lien de dépendance, précise le gouvernement.