Publié: il y a 59 minutes

Le canton de Berne envisage de produire ses plaques d'immatriculation à l'établissement pénitentiaire de Thorberg. Un crédit annuel de 350'000 francs est recommandé pour l'achat de matériaux bruts de 2026 à 2031.

Des détenus fabriqueront les plaques des véhicules bernois

Afin de stabiliser les prix et créer de l'emploi, Berne va produire des plaques dans un établissement pénitentiaire.

ATS Agence télégraphique suisse

Les plaques d’immatriculation des véhicules du canton de Berne pourront être produites à l’établissement pénitentiaire de Thorberg (BE). La Commission de la sécurité du Grand Conseil recommande à l'unanimité d'approuver un crédit d’un montant annuel de 350'000 francs pour la période de 2026 à 2031 pour l’acquisition de pièces brutes nécessaires à la fabrication de plaques de contrôle.

La fabrication de ces plaques d'immatriculation à l’établissement pénitentiaire de Thorberg permettra de stabiliser les prix pour les détenteurs de véhicules, a précisé mercredi le canton de Berne. Ce projet insolite permettra aussi de créer des places de travail appropriées pour l’exécution judiciaire.

Chaque année, l'Office bernois de la circulation routière et de la navigation (OCRN) délivre quelque 130'000 plaques de contrôle à des automobilistes. Elles sont jusqu'ici produites en intégralité par un fournisseur privé. Cette démarche doit moderniser l’exécution judiciaire et offrir un accompagnement socioprofessionnel aux détenus.