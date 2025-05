La Ville de Berne met fin au projet de classes bilingues français-allemand en 2026, citant des raisons financières et organisationnelles. Cette décision affecte 91 élèves et 10 enseignants, suscitant l'indignation du Forum du bilinguisme et de BERNbilingue.

La Ville de Berne met fin au projet de classes bilingues français-allemand en 2026. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Berne va mettre un terme au projet de classes bilingues français-allemand à la fin de l'année scolaire 2025/2026. Dix enseignants perdront leur emploi et 91 élèves devront intégrer de nouvelles classes. Cette décision a suscité l'incompréhension du Forum du bilinguisme et de BERNbilingue.

Cette expérience bilingue, introduite en 2019, compte aujourd'hui quatre classes du cycle 1 et 2, du jardin d'enfants à la 6e année scolaire. Dans ces classes, l'enseignement se fait pour moitié en allemand et pour moitié en français.

Les autorités expliquent mardi dans un communiqué n'avoir pas prolongé cette offre en raison de considérations d'ordre financier, organisationnel et professionnel. Elles estiment en particulier que le plan d'études romand (PER) et le Lehrplan 21 ne sont pas suffisamment compatibles.

La ville considère que l'enseignement de manière équivalente de deux langues se fait au détriment des branches obligatoires. Elle mentionne aussi la pénurie de personnel qualifié et les coûts liés à l'enseignement bilingue pour justifier sa décision de mettre un terme à cette expérience après six ans.

Réactions indignées

Cette décision n'a pas manqué de susciter l'incompréhension et la colère. «Cette information est un scandale pour la capitale fédérale et le canton bilingue de Berne en matière de politique éducative», affirment le Forum du bilinguisme à Bienne et l'association BERNbilingue.

Ces deux institutions estiment que, sans raison compréhensible, la ville et le canton ont décidé de mettre fin à un projet en faveur du bilinguisme dans la région qui connaissait pourtant un succès. «C'est précisément dans le cadre du débat actuel sur le français précoce que cette décision politique est incompréhensible».

Le Forum du bilinguisme et BERNbilingue demandent des explications aux autorités communales et cantonales et exigent qu'une solution soit trouvée pour les enfants des classes bilingues afin que les connaissances linguistiques ne soient pas perdues.