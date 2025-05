1/4 Plus de 60% des Suisses vivent dans un logement en location. Mais le rêve de devenir un jour propriétaire reste très ancré. Photo: Sven Thomann

Patrik Berger

La Suisse est un pays de locataires. Plus de 60% de la population vit dans un logement en location. Mais le rêve de devenir un jour propriétaire reste profondément ancré. La maison individuelle classique, bien isolée à la campagne, figure toujours en tête de la liste des souhaits de vie, comme le montre l'étude sur les rêves d'habitat 2025 du service de comparaison Moneypark et Helvetia. En Suisse, une personne sur deux y aspire.

Mais l'étude montre aussi que celui qui peut se targuer de posséder un bien immobilier se fait aussi du souci pour son logement, car le rêve d'habitation peut rapidement se transformer en cauchemar. Par exemple lorsque l'argent vient à manquer avec l'âge ou lorsque les rénovations deviennent un fardeau. Quelles sont les questions que se posent le plus souvent les propriétaires lorsque l'heure de la retraite approche?

Dois-je vendre ma maison quand je serai vieux?

Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de ne plus pouvoir conserver leur maison une fois à la retraite. Et à juste titre, car selon l'étude actuelle, 29% des retraités doivent revendre leur logement. Autre fait marquant: seuls 15% des propriétaires immobiliers âgés de 50 à 65 ans peuvent «dormir sur leurs deux oreilles», car leur hypothèque reste supportable même à l'âge de la retraite. En revanche, 85% de cette tranche d'âge pourraient rencontrer des difficultés de financement de leur hypothèque après leur départ à la retraite. C'est ce qu'a montré une étude de décembre 2024.

35% des propriétaires interrogés de moins de 65 ans indiquent avoir utilisé des fonds de prévoyance de leur caisse de pension pour financer leur bien immobilier. Ce retrait laisse un vide et a des conséquences directes sur la capacité à supporter l'hypothèque. Or, avant l'âge de la retraite, de nombreuses personnes concernées ne se préoccupent guère, voire pas du tout, de la poursuite du financement à la retraite. Elles repoussent le sujet aux calendes grecques.

Cela peut avoir des conséquences dramatiques. «Celui qui ne s'en préoccupe pas ou qui le fait trop tard court le risque de devoir vendre son logement. C'est un argument de poids pour clarifier la situation en planifiant sa retraite dès l'âge de 50 ans», conseille Jan Kundert, responsable de la gestion de la clientèle chez Helvetia.

Puis-je encore m'offrir un bien immobilier?

Une personne sur cinq a l'intention d'acheter un bien immobilier au cours des huit prochaines années. Cette intention concrète a légèrement augmenté pour la première fois depuis 2020, à 20%. La crainte que les prix de l'immobilier continuent à augmenter dans des sphères inaccessibles pour la plupart est toutefois grande.

«Le fait que la Banque nationale suisse ait fait baisser le niveau des taux d'intérêt de plus d'un point de pourcentage en abaissant quatre fois les taux directeurs l'année dernière et qu'elle pourrait continuer à stimuler les achats immobiliers avec des taux directeurs bas arrange les locataires», explique Lukas Vogt, CEO de Moneypark. Paradoxe: les prix de l'immobilier devraient continuer à augmenter au même rythme.

Une installation photovoltaïque coûteuse est-elle indispensable?

L'étude montre aussi que les propriétaires réfléchissent aujourd'hui très précisément au montant qu'ils veulent investir dans leur logement. Ainsi, les installations solaires coûteuses, autrefois en tête des investissements prévus, ont été reléguées à la huitième place. Aujourd'hui, les propriétaires préfèrent investir dans le confort.

Il ne faut cependant pas oublier que les Suisses sont de manière générale satisfaits de leur situation en matière de logement. Plus d'un tiers (37%), et en particulier les plus de 50 ans, ne veulent pas vendre leur maison ou leur appartement parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas se loger ailleurs à un prix plus avantageux. Le besoin de rester dans un environnement familier (33%) et le souhait de léguer ou de transmettre un jour son bien immobilier à ses proches (23%) sont tout simplement trop importants pour vendre son logement.