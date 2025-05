1/7 Willy Schaller a pu choisir un nouveau lit auprès de l'entreprise de literie et de meubles Swissform-Group de Murat Yakin. Photo: Helena Graf

Helena Graf

Willy Schaller peut enfin dormir sur ses deux oreilles! L’histoire de cet Emmentalois et de sa femme avait touché beaucoup de monde, il y a un peu plus d’un mois.

En 2017, une entreprise de literie peu scrupuleuse leur avait proposé deux lits pour un total de 40’000 francs, en usant d’une tactique de vente agressive. Mais les lits se sont cassés trois ans plus tard et l’entreprise en question a voulu de nouveau soutirer la même somme pour des biens de remplacement qui ne sont jamais arrivés. Le tout alors que les deux malheureux avaient subi un AVC et qu’ils ne disposaient plus d’économies. Willy Schaller avait dénoncé l’entreprise, mais selon le Ministère public, il aurait dû faire davantage preuve de prudence. La plainte privée n’a rien donné, car l’entreprise a fait faillite peu de temps après.

Dans leur malheur, les retraités avaient reçu le soutien du sélectionneur de la Nati Murat Yakin, par l’intermédiaire de son entreprise Swissform-Group. Au milieu des matelas d’un demi-mètre d’épaisseur et des cadres de lit luxueux, Willy Schaller a donc pu faire des essais. En plus d’un matelas, sa femme et lui ont reçu en cadeau un lit avec sommier à réglage électrique. Pour Willy Schaller, c’est la fin d’un cauchemar de plusieurs années.

«Je ne comprends tout simplement pas comment on a pu me faire une chose pareille», lance le retraité, assis sur un lit boxspring marron. L’entreprise qui l’a escroqué lui a soutiré 40’000 francs. «Maintenant, nous n’avons presque plus d’argent», soupire-t-il.

Murat Yakin: «Ça m’a touché»

Blick avait rendu public le sort du couple de retraités en avril. Willy Schaller espérait ainsi mettre en garde d’autres personnes, lui qui recevait souvent la visite de ses arnaqueurs et qui se sentait mis sous pression: «Si ces hommes apparaissent, il n’y a qu’une chose à faire: appeler immédiatement la police», conseillait-il. Ferit Avci, CEO du groupe Swissform, est alors tombé sur l’article et s’est indigné: «Comment peut-on arnaquer ainsi une personne âgée? Où est le respect, où est l’humanité?», s’insurge-t-il.

Il a donc proposé à Murat Yakin, investisseur et ambassadeur de la marque, de leur offrir un nouveau lit sur mesure. L’entraîneur de la Nati a accepté: «J’ai entendu parler de cette histoire, elle m’a touché. J’ai donc trouvé que c’était une belle idée d’essayer de faire quelque chose», explique-t-il.

Ce mardi matin, ses collaborateurs sont donc allés chercher Willy Schaller et sa femme chez eux, dans l’Emmental. Ils se sont rendus ensemble dans l’usine du groupe. Le CEO Ferit Avci leur a présenté les lieux avant d’assurer: «Ce que vous recevez aujourd’hui, c’est quasiment la Rolls Royce des lits.»

Le retraité est au bord des larmes. «Les arnaqueurs m’ont empêché de dormir, mais maintenant, je peux laisser tout cela derrière moi et, je l’espère, l’oublier.»