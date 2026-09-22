L’Italo-Suisse Jörg W., surnommé «Lupin tessinois», doit être jugé mardi en Bavière pour blanchiment: un million d’euros et de l’or ont été découverts dans sa voiture de location à Lindau. Il reste introuvable.

Un «gangster gentleman» suisse intercepté avec un million d’euros et de l'or dans son SUV

Un «gangster gentleman» suisse intercepté avec un million d’euros et de l'or dans son SUV

En septembre 2025, Jörg W.*, un Italo-Suisse de 60 ans, est contrôlé à la frontière de Lindau, en Allemagne. Assis, parfaitement détendu, au volant de sa DS 7 de location, il répond par la négative lorsque les agents lui demandent s’il transporte d’importantes sommes d’argent ou des objets interdits.

Mais les douaniers ne se laissent pas convaincre si facilement. Dans le véhicule, ils découvrent un million d’euros en liquide, soit environ 944'000 francs, deux lingots d’or d’une valeur de 176'000 euros (166'000 francs) et un sac rempli de copeaux d’or, rapporte le journal «Bild».

Une vérification dans les fichiers permet rapidement de découvrir l'identité du suspect. C'est le jackpot: les douaniers réalisent qu'ils ont mis la main sur celui que les médias surnomment le «gangster gentleman», également connu sous le nom de «Lupin tessinois», en référence au célèbre gentleman cambrioleur français Arsène Lupin. Jörg W. a passé de nombreuses années derrière les barreaux et aurait commis des cambriolages sous 17 pseudonymes différents.

Le «Lupin tessinois» accusé de blanchiment d'argent

Les objets retrouvés dans la console centrale, à l’arrière du véhicule et dans le système de ventilation ont valu à Jörg W. des poursuites pour blanchiment d’argent. C'est ce chef d'accusation qu'a retenu le tribunal régional de Kempten, en Bavière.

Mais les juges ont pour l’instant contrarié les intentions du parquet. Faute de preuves suffisantes quant à l’origine des fonds blanchis, ils ont annulé le mandat d’arrêt, et Jörg W. a ainsi été remis en liberté.

Recours du parquet

Le parquet général ne s’est toutefois pas satisfait de cette décision. Il a fait appel devant la cour d’appel de Munich, qui lui a donné raison. La découverte de messages cryptés sur le téléphone portable de Jörg W. a finalement permis la tenue d’un procès, dont l’ouverture est prévue mardi. Reste à savoir si le «gangster gentleman», actuellement en fuite, se présentera devant les juges.

L’enquête mène notamment à Cologne. C'est ici, chez Jörg W., que les enquêteurs ont retrouvé trois adresses de bijouteries. Les données GPS de son véhicule montrent qu’il les a toutes visitées. L’argent et à l’or en sa possession lors de son interpellation, sont eux conservé à titre pièces à conviction.

Blick retrace le parcours criminel du «Lupin tessinois».

Les années 1980 : naissance d’une légende du crime

Jörg W. commet son premier délit à l’âge de 16 ans. Il s'est rapidement spécialisé dans le crochetage de serrures, qu’il parvenait à ouvrir sans faire le moindre bruit. Une technique qui lui a permis de pénétrer dans les habitations sans éveiller les soupçons. Grâce à sa maîtrise du procédé, les médias l'ont surnommé le «magicien du haut-de-forme». Au fil des années, ce cambrioleur chevronné a multiplié les casses.

Les années 1990 : évasion et chasse à l’homme

En 1998, Jörg W. s’évade de prison avant de disparaître sous une fausse identité. L’année suivante, l’émission allemande «Aktenzeichen XY… ungelöst» se lance à sa recherche, présentant le «gangster gentleman» comme un homme dangereux et armé.

Mais en mai 1999, sa cavale prend fin. Dans le cadre d'une opération de recherches, la police l’interpelle dans un train. Lors du contrôle, Jörg W. présente un faux passeport croate afin de dissimuler son identité.

Années 2000 et 2010 : retour au calme

Jusqu’en 2008 environ, le célèbre cambrioleur a purgé plusieurs peines de prison. En 2009, il est de nouveau condamné en Suisse pour une infraction et écope d’une nouvelle peine. Libéré en 2011, il s’installe en Italie.

À l’époque, certains médias avancent l’hypothèse que Jörg W. souhaitait tourner la page et voulait se consacrer désormais à sa famille. Mais le «Lupin tessinois» semble avoir d’autres projets en tête.

* Nom connu