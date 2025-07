Les parents de l'école d'Eschenbach, dans le canton de Saint-Gall, se sont battus, avec succès, pour qu'une enseignante portant le voile ne puisse pas exercer. Quelle est la loi en vigueur en Suisse à ce propos? Et chez nos voisins?

1/6 Le voile à l'école? Cette question suscite régulièrement des débats enflammés. Photo: ddp images/Thomas Lohnes

Johannes Hillig

Un simple morceau de tissu a créé la polémique dans la localité de Goldingen, dans le canton de Saint-Gall. L'école d'Eschenbach souhaitait engager une nouvelle enseignante et en a informé les parents début juin. Des parents opposés à son recrutement se sont battus, et avec succès, pour que l'enseignante ne puisse pas exercer, comme le rapporte «Linth 24», quotidien régional. La pomme de la discorde? Cette femme porte le voile.

Si ces parents d'élèves ont réussi à obtenir «justice», que dit réellement la loi à ce sujet en Suisse? Et chez nos voisins?

Suisse

En 2023, le Conseil fédéral s'était prononcé: il n'existe pas d'interdiction générale de porter le voile à l'école en Suisse. En 2015, le Tribunal fédéral avait déjà conclu, dans un cas saint-gallois là aussi, qu'une interdiction générale pour les élèves de porter le voile dans les écoles publiques constituait une atteinte à la liberté de religion.

Le Tribunal fédéral a argumenté qu'un enseignement sans perturbation ne dépendait pas du renoncement à un symbole religieux, pas plus que la fonction d'intégration de l'école ou la neutralité de l'Etat en matière de religion.

Il y a cependant une exception: en 1997, une enseignante du primaire dans le canton de Genève, qui avait refusé de retirer son voile pendant les cours, a été licenciée. L'enseignante avait porté l'affaire en justice... et avait perdu: le Tribunal fédéral avait soutenu son licenciement.

Depuis le début de l'année 2025, l'interdiction de se couvrir le visage est en vigueur dans tout le pays. En effet, l'«interdiction de la burqa», décidée par le peuple en 2021, interdit de se dissimuler le visage dans les lieux publics.

Allemagne

Une interdiction générale du voile n'existe pas chez notre voisin du nord. C'est ce qu'a indiqué la Cour constitutionnelle allemande dans un arrêt de 2015. Avec un grand «mais» toutefois.

«Une interdiction n'est justifiée que dans des cas concrets, lorsqu'une école ou un district scolaire a connu des conflits religieux qui représentent une menace réelle pour la neutralité de l'Etat ou une perturbation de la paix scolaire. En outre, ces interdictions doivent être limitées dans le temps et ne doivent pas viser certaines religions», peut-on lire sur le site de l'agence allemande de lutte contre la discrimination. Jusqu'à présent, aucun état allemand n'a introduit d'interdiction générale.

Autriche

En 2018, le chancelier autrichien de l'époque, Sebastian Kurz, avait demandé une interdiction du voile dans les jardins d'enfants et les écoles. Pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. «Le fait de voiler des enfants en bas âge n'a pas sa place dans notre pays», avait-t-il déclaré. La loi correspondante a été votée par le Parlement, d'abord pour les jardins d'enfants, puis pour les écoles.

Mais cette interdiction n'a pas été introduite. La Cour constitutionnelle autrichienne l'a déclarée nulle et non avenue, car elle était explicitement dirigée contre l'islam et violait le principe d'égalité. C'est pourquoi elle a été jugée anticonstitutionnelle.

Il existe toutefois, comme en Suisse, l'interdiction de se dissimuler le visage dans l'espace public. Cette disposition interdit le port de couvre-visages tels que la burqa ou le nikab, mais aussi, sauf exception, les écharpes tirées trop haut sur le visage.

France

En France, l'Etat et la religion sont strictement séparés. Pour les enseignants, un devoir de neutralité s’applique, en vertu du Code de l’éducation et du principe de laïcité. Dans une école publique, il est donc interdit de porter de signes religieux visibles, qu'il soit discret ou non.

En 2023, le port de l'abaya, un survêtement descendant jusqu'au sol porté par certaines femme de confession musulmane, a également été interdit.

Italie

En Italie, il existe une interdiction générale de se dissimuler le visage. En revanche, le voile peut être porté même si cela suscite régulièrement des débats enflammés.