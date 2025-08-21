La Confédération approuve la construction d'une nouvelle tour de contrôle à l'aéroport de Zurich. Le projet, lié à la reconstruction du Dock A, vise à remplacer l'infrastructure vieillissante. Le chantier débutera en 2027 pour une mise en service fin 2028.

Feu vert à la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport de Zurich

Les projets de tour et de dock A ont suscité l'opposition de communes avoisinantes craignant le bruit excessif des avions.

ATS Agence télégraphique suisse

La construction d'une nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Zurich a obtenu l'aval de la Confédération. L'infrastructure actuelle, vieille de 40 ans, ne répond plus aux exigences modernes du service de la navigation. Le chantier doit démarrer début 2027.

La nouvelle tour de contrôle est liée au projet de démolition-reconstruction du Dock A de l'aéroport de Zurich, précise jeudi le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). L'exploitant a déposé en 2023 une demande d’approbation pour les deux projets.

Opérationnelle fin 2028

La nouvelle tour de contrôle devrait être opérationnelle fin 2028. Comme elle sera construite en premier, les plans en ont été approuvés dans une décision partielle. La tour sera d'abord exploitée en tant que bâtiment indépendant jusqu’à ce que le Dock A – qui doit encore être approuvé – sorte de terre, ce qui ne sera pas le cas avant 2030.

Une rénovation de la tour existante n'était pas possible pour des raisons techniques et opérationnelles. La nouvelle tour aura une hauteur d'environ 70 mètres par rapport au sol, selon les exigences sur la visibilité des contrôleurs du trafic aérien. Il est prévu de construire un bâtiment durable en bois avec de grandes baies vitrées. Des installations photovoltaïques devraient couvrir les deux tiers des besoins en électricité.

Oppositions

Les projets de tour et de dock A ont suscité l'opposition de communes avoisinantes dans les cantons de Zurich, Argovie et Schaffhouse, craignant le bruit excessif des avions. Ces constructions n'ont pas d'impact sur le bruit aérien car elles ne modifient pas la capacité de l'aéroport (mouvements aériens), qui découle du système de pistes ou de dispositions du règlement d'exploitation, argumente le DETEC.