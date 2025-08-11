DE
A l'aéroport de Zurich
Une Brésilienne pincée avec 10 kg de cocaïne dans ses valises

Des douaniers ont découvert un total de 10 kilos de cocaïne dans les bagages d'une voyageuse brésilienne à l'aéroport de Zurich. La drogue était cachée dans deux valises à double-fond.
A l'aide d'un appareil à rayons X, les agents ont découvert un double-fond dans la valise.
Photo: OFDF
ATS Agence télégraphique suisse

Une Brésilienne de 42 ans a été pincée début août à l'aéroport de Zurich avec quelque 10 kilos de cocaïne dans deux valises à double fond. L'une des valises a été récupérée au comptoir des objets trouvés.

Le 2 août dernier peu avant minuit, les douaniers ont contrôlé la voyageuse arrivée de São Paulo via Lisbonne, précise lundi un communiqué de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Les agents ont découvert à l'aide d'un appareil à rayons X un double fond dans la valise, qui contenait près de cinq kilos et demi de cocaïne.

Mais ils ont aussi trouvé un document provenant du bureau des objets trouvés: une seconde valise de la Brésilienne n'était apparemment pas encore arrivée. Les agents ont remis la femme et son bagage saisi à la police cantonale de Zurich et signalé la valise manquante. Le lendemain, la police a récupéré le second bagage au bureau des objets trouvés de l'aéroport de Zurich. Cette valise comportait aussi un double fond, dans lequel étaient cachés 4,6 kg de poudre.

Pour mémoire, les saisies de drogues à l'aéroport de Zurich ont nettement augmenté l'an dernier. Celles de cocaïne ont notamment bondi à 117 kilos en 2024, contre 42 kilos une année plus tôt. La police a arrêté 172 trafiquants, soit 44 de plus qu'en 2023.

