DE
FR

Avec une pensée pour Crans-Montana
Baume-Schneider lance les Journées de Soleure en défendant la SSR

Aux Journées de Soleure Elisabeth Baume-Schneider a défendu le rôle central de la SSR pour la culture et la démocratie suisses. La conseillère fédérale a aussi rendu hommage aux victimes du drame de Crans-Montana devant près de 900 personnes.
Publié: il y a 30 minutes
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider (aucentre) est entourée de Niccolò Castelli, directeur artistique des Journées de Soleure et Monica Rosenberg, co-directrice (à gauche) ainsi que les réalisateurs Martin Schilt et Bernard Weber mercredi lors de l’ouverture du 61e Festival.
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ouvert mercredi les Journées de Soleure. Elle en a profité pour souligner le rôle central de la SSR dans la vie culturelle suisse et rendre hommage aux victimes de Crans-Montana.

«La SSR est indispensable pour comprendre notre pays et relier ses régions», a affirmé la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider mercredi soir à Soleure devant près de 900 personnes. Elle a rappelé que le service public soutient chaque année le cinéma suisse, investissant dans près de 300 festivals et touchant quotidiennement plus de trois millions de personnes. «La SSR est 'too important to fail'», selon elle.

«La SSR offre aux artistes une scène essentielle» et permet aux citoyens d’accéder à une information solide, dans un contexte de flux massif de données et de désinformation. La ministre a également insisté sur l’importance de ce rôle pour la démocratie. Les Suisses se prononceront le 8 mars prochain sur l'initiative, rejetée par le Conseil fédéral, visant à réduire le financement du service public.

A lire aussi
Le Conseil fédéral plaide pour une SSR ayant des moyens suffisants
Contre l'initiative de l'UDC
Le Conseil fédéral plaide pour une SSR ayant des moyens suffisants
«Crans-Montana montre l'importance de nos correspondants en région»
Interview
La directrice face aux urnes
«Cette initiative vise à détruire la SSR», avertit Susanne Wille

La ministre a auparavant évoqué dans son discours le drame survenu à Crans-Montana en début d’année. «Nous avons partagé une journée de deuil national pour exprimer notre compassion aux familles», a-t-elle déclaré. Elle a salué le courage des jeunes et le professionnalisme des équipes hospitalières. «Nous devons à cette génération notre engagement et notre détermination à lui laisser entrevoir des possibles et des rêves», a-t-elle ajouté.

Cette année, les Journées de Soleure mettent l’accent sur un cinéma, qui explore la question de l’appartenance: à une famille, une communauté, une histoire, une culture, un pays. «Nous avons besoin de culture et de cinéma suisse, car notre pays est en mutation. Et plus le changement est rapide, plus il est essentiel de ne pas se laisser bercer par une fausse impression de sécurité, comme si nous connaissions déjà tout de la Suisse», a-t-elle conclut.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus