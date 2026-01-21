DE
FR

Contre l'initiative de l'UDC
Le Conseil fédéral plaide pour une SSR ayant des moyens suffisants

Le Conseil fédéral rejette l'initiative visant à réduire la redevance radio-TV à 200 francs. Il estime que cela compromettrait l'offre médiatique dans toutes les régions linguistiques. Le texte sera soumis au vote le 8 mars.
Publié: 13:19 heures
Dernière mise à jour: 13:21 heures
L'initiative SSR a été déposée en août 2023 (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
ATS Agence télégraphique suisse

La SSR doit rester forte, en disposant de moyens suffisants pour assurer une offre journalistique équivalente dans toutes les régions linguistiques, selon le Conseil fédéral. Il rejette l'initiative SSR qui va trop loin. Le texte est soumis au vote le 8 mars.

L'initiative de l'UDC, de l'usam et des Jeunes PLR veut réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an. Elle demande aussi d'exonérer complètement toutes les entreprises. Elle ne concerne que la SSR, et non les radios et télévisions locales qui reçoivent des fonds de la redevance.

De trop grandes conséquences

Pour le Conseil fédéral, le texte aurait de trop grandes conséquences sur l'offre radio et TV. Et de rappeler que cette offre est diversifiée, de bonne qualité et diffusée dans toutes les régions linguistiques.

Le gouvernement concède toutefois qu'il faut prendre des mesures. Il a décidé une baisse de la redevance à 312 francs en 2027, puis à 300 en 2029 pour les ménages privés. Le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises est revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million.

