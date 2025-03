La plus grande chaîne de fast-food du monde est surprise. A Windisch (AG), un projet de McDonald's se heurte à l'opposition des parents et des riverains. Selon eux, il en va de la sécurité des écoliers du coin.

1/7 De nombreux riverains voient d'un œil critique le McDonald's prévu à Windisch. Le fast-food prendra la place de l'ancienne Coop. Photo: Philippe Rossier

Hannes Boos et Philippe Rossier

Les Etats-Unis ne conquièrent pas forcément le cœur de l'Europe en ce moment. Mais ils pourraient bien atteindre les palais des Européens, adeptes de la culture du fast-food.

Les chaînes de fast-food américaines se développent de plus en plus en Suisse. On compte aujourd'hui 17 KFC, contre neuf il y a cinq ans. Subway vend des sandwichs dans plus de 50 enseignes, et 70 autres sont prévues d'ici à 2031. Burger King compte 94 sites, auxquels se sont ajoutés neuf autres l'année dernière. Mais le leader reste McDonald's. Le groupe exploite 183 restaurants en Suisse et en comptera bientôt 200. On peut même lire sur le site web la mention «recherche de nouveaux sites».

Sites délicats

Le cas de Windisch en Argovie montre que le choix du lieu ne se fait toutefois pas toujours sans problème. Une demande de permis de construire est en cours pour le 43 de la Hauserstrasse. Là où se trouvait autrefois une Coop, un McDonald's avec 154 places à l'intérieur, une grande terrasse et un drive-in devrait voir le jour.

Le projet de fast-food provoque déjà une vraie excitation auprès des enfants. «McDonald's, c'est trop bien! McDonald's, c'est trop bien!», exulte à voix haute un groupe d'écoliers qui passent. «Pas de drive-in sur le chemin de l'école» et «Mauvais emplacement» sont en revanche inscrits sur les panneaux des parents et des riverains qui se sont rassemblés ce mercredi devant l'ancienne Coop.

La sécurité des enfants donne à réfléchir

Signe d'une controverse qui passionne les habitants, à ce jour, l'«Aargauer Zeitung» a déjà consacré sept articles à la polémique. Le conseiller municipal Reto Candinas a décrit a posteriori l'ambiance lors d'une réunion d'information de l'entreprise comme «tendue». McDonald's n'a pas tenu compte de la situation sur place de manière appropriée, affirme Jeanine Pabst, mère et riveraine. «Le McDrive passe par le chemin de l'école.» Alors que la mini-manifestation est encore en cours, un groupe d'enfants de maternelle passe devant. Avec près de 200 autres personnes, Jeanine Pabst fait partie d'un groupe Whatsapp qui veut empêcher l'ouverture du fast-food à Windisch.

« Avec une maison close, ce serait plus calme le soir Claudia, une riveraine »

Pour comprendre ces réactions négatives, un coup d'œil sur la carte s'impose. Une école primaire et deux écoles maternelles se trouvent directement sur le côté ouest de la Hauserstrasse, une rue à plusieurs voies et très fréquentée, tandis qu'un complexe scolaire pour toutes les années se trouve sur le côté est.

Le problème est que les établissements d'enseignement du côté ouest partagent leurs infrastructures avec ceux du côté est. Pour se rendre à la gymnastique, aux travaux manuels, à la cantine ou à la garderie, les quelque 200 écoliers et élèves de maternelle du côté ouest doivent traverser presque quotidiennement la Hauserstrasse par un passage souterrain. Le chemin de l'école qui s'ensuit passe par l'entrée prévue du McDrive.

Situation similaire?

Les riverains s'inquiètent également des nuisances sonores supplémentaires et de l'augmentation du trafic. Selon la demande de permis de construire, le McDonald's devrait être ouvert le vendredi et le samedi jusqu'à deux heures du matin, et jusqu'à minuit les cinq autres jours. «Un magasin avec de tels horaires d'ouverture a sa place dans une zone industrielle», déclare Claudia, une riveraine. «Avec une maison close, ce serait plus calme le soir.» Antonio, qui passe par hasard, ajoute: «Nous avons déjà assez de bruit comme ça.» Imaginer que les élèves puissent être renversés l'inquiète profondément. Son petit-fils fréquente le jardin d'enfants.

Pour Jae Ah Kim, la responsable de la communication de McDonald's Suisse, la véhémence de la résistance est surprenante. «La filiale Coop était également visitée par des voitures et disposait de places de parking», explique-t-elle. En ce qui concerne la sécurité, rien n'a changé depuis la situation initiale. «Ce n'est absolument pas dans l'intérêt de McDonald's de mettre les gens en danger.» Au contraire même: pour une entreprise avec autant de sites, il est primordial qu'elle soit respectueuse de la communauté.

« Nous travaillons également sur une opposition juridique »

Jae Ah Kim peut toujours calmer le jeu en ce qui concerne les heures d'ouverture. Ceux-ci ne sont pas encore définitivement fixés, des compromis ont également été trouvés dans d'autres communes. Selon elle, il ne faut pas s'attendre à une forte augmentation du trafic, comme l'ont montré les expériences faites sur d'autres sites.

«Pas sur ce site»

En ce qui concerne la question de la sécurité, Ruedi Müller, habitant du quartier, n'est pas d'accord. Selon lui, faire ses courses chez Coop prend normalement plus de temps que de commander quelque chose au McDrive. «Au McDrive, le service rapide fait partie du modèle commercial», dit-il. Cela implique qu'il n'est même pas nécessaire de descendre du véhicule. C'est justement à l'heure du déjeuner, lorsque les enfants rentrent à la maison, que la fréquence des passages est élevée. «On ne peut pas comparer les deux.» Pour le groupe de riverains, il n'y a pas de compromis possible, en tout cas «pas sur ce site».

Mais le groupe de riverains n'est apparemment pas seul à s'opposer au McDo. Mercredi après-midi, il a lancé une pétition sur Internet qui, samedi, récoltait déjà 980 signatures. Une contre-pétition lancée le lendemain par le Fan Club Pro McDonald's Suisse atteint 225 soutiens. «Nous travaillons également sur une opposition juridique», explique Ruedi Müller.

Pas un terrain facile

La chaîne américaine de burgers ne semble pas avoir la vie facile en Argovie. Pas plus tard que l'année dernière, le Conseil d'Etat a empêché l'ouverture d'une filiale à Würenlingen, à un quart d'heure en voiture de Windisch. Là aussi, la population a fait pression avec plus de 60 oppositions et une pétition de 600 signatures. La crainte du bruit et du littering, l'abandon de détritus, était surtout au cœur des préoccupations. Dans la ville voisine de Gebenstorf (AG), un McDrive a échoué en 2021 devant le Tribunal fédéral.

« Nous avons élaboré quelque chose qui convient au site, qui est conforme à la zone et qui a donc toutes ses chances d'être autorisé. Jae Ah Kim, responsable communication de McDonald's »

Les oppositions ne sont pas nouvelles pour McDonald's, explique la porte-parole. «En Suisse, cela fait partie du jeu.» On ne constate toutefois pas encore d'augmentation et en ce qui concerne Windisch, Jae Ah Kim se montre toujours optimiste. «Nous avons élaboré quelque chose qui convient au site, qui est conforme à la zone et qui a donc toutes ses chances d'être autorisé.» C'est le conseil municipal qui décidera en première instance de la construction. Celui-ci voit la nouvelle construction prévue d'un œil «critique», mais promet d'évaluer la demande de manière «juste et objective» après la date limite du 28 mars.