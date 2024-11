1/2 Decathlon propose des services de réparation dans chacun de ses 38 magasins. Photo: imago/Arnulf Hettrich

Milena Kälin

Réparer le trou dans la chambre à air d'un vélo électrique, affûter les carres des skis: avec la disparition de SportX, il y a de moins en moins d'ateliers dans le commerce du sport qui proposent de tels services. C'est sans doute pour cette raison que le discounter français Decathlon prévoit une offensive en matière d'ateliers en Suisse.

«Nous voulons doubler le nombre de mécaniciens dans nos ateliers d'ici l'été prochain», explique Adrien Lagache, directeur des services chez Decathlon Suisse, dans un entretien avec Blick. «Au cours des deux prochaines années, nous allons embaucher une trentaine de techniciens supplémentaires.» Actuellement, des mécaniciens travaillent déjà dans chacun des 38 magasins du distributeur de sport pour effectuer certaines réparations et services. Il existe en outre un atelier Decathlon pour toute la Suisse, qui emploie une vingtaine de personnes. Et ce n'est pas tout.

Avec ce personnel supplémentaire, le discounter veut devenir l'atelier de service de la nation, accepter encore plus de commandes de réparation et pouvoir les proposer plus souvent en express. C'est-à-dire le jour même ou en moins de 24 heures. Avec un supplément de prix, bien sûr.

Les vélos et les patins en ligne les plus demandés

Les mécaniciens réparent 23 types de produits différents: des skis aux vélos en passant par les planches de stand-up paddle. Peu importe que le produit provienne de Decathlon ou d'un autre distributeur. «Jusqu'à présent, les réparations de vélos, de vélos électriques, de trottinettes ainsi que de rollers sont très appréciées de nos clients, poursuit Adrien Lagache. Ces services sont attendus par les Suisses et les Suissesses.»

Actuellement, 85% des produits Decathlon peuvent être réparés. Le distributeur de sport s'efforce d'augmenter la capacité de réparation à 100%. L'entreprise n'a pas voulu dévoiler la contribution des prestations de réparation au chiffre d'affaires total. A partir de l'année prochaine, le discounter veut également développer les prestations d'atelier avec l'aide d'entreprises partenaires. Decathlon externalise déjà une partie de l'entretien des skis afin de répondre à la demande.

Ceux qui n'ont pas leurs propres skis peuvent par exemple les louer chez Decathlon. Le magasin de sport propose le même service pour les vélos, les scooters, les appareils de fitness ou les kayaks. Il existe même un abonnement de location pour les vélos d'enfants. On paie par exemple 30 francs par mois pour un VTT destiné aux enfants de 9 à 12 ans.

Jusqu'à huit nouvelles ouvertures l'année prochaine

Outre les ateliers, Decathlon investit dans de nouveaux magasins, annonce Adrien Lagache. «Pour les deux prochaines années, nous prévoyons jusqu'à huit nouvelles ouvertures, principalement en Suisse alémanique.» Entre autres, le futur plus grand magasin de sport de Suisse ouvrira ses portes en 2025 à Spreitenbach (AG), sur une surface de 6000 mètres carrés. En outre, deux nouveaux magasins ouvriront dès ce mois-ci: le 22 novembre à Grancia (TI) et le 27 novembre au Sihlcity de Zurich. Le distributeur d'articles de sport investit délibérément dans l'aménagement des magasins. Ces derniers doivent en outre être plus grands en termes de surface.

Après la fin de SportX, Decathlon est, avec Ochsner Sport, le deuxième plus grand distributeur d'articles de sport en Suisse. Ochsner Sport propose également différents services de réparation dans ses 77 magasins. Des mécaniciens remettent en état les skis et les snowboards. Dans plus de 40 magasins, Ochsner Sport propose également un service de réparation de vélos. Selon la filiale, il existe encore d'autres offres, comme un service de patins à glace ou de cordage pour les raquettes de tennis, un changement de roues pour les rollers ou l'impression de maillots font aussi partie de l'offre.

Decathlon a également tenté de s'emparer des magasins SportX. C'est toutefois Ochsner Sport qui a remporté le combat. Le distributeur d'articles de sport a racheté 24 magasins à Migros. La reprise devrait être achevée d'ici mars 2025. Dosenbach reprend trois des filiales de SportX. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra des 22 autres sites. Peut-être que Decathlon parviendra tout de même à récupérer quelques magasins dans le stock Migros.