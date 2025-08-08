DE
Avant les annonces de Trump
La confiance des ménages suisses résiste en juillet

Le climat de consommation en Suisse n'a que faiblement varié en juillet, malgré une nette dégradation du sentiment lié à la situation économique générale à venir. Le sondage du Seco a été réalisé avant l'annonce des droits de douane américains de 39%.
Publié: 10:29 heures
Le climat de consommation en Suisse n'a que faiblement varié au mois de juillet. (archive)
Photo: ALESSANDRO DELLA BELLA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En juillet, le climat de consommation en Suisse a peu évolué, malgré une nette baisse de confiance concernant l’évolution future de la conjoncture. Le sondage du Seco a été mené avant l’annonce par les États-Unis de droits de douane de 39%.

L'indice du climat de consommation a légèrement reculé de 0,4 point en rythme annuel, à -32,8 points, selon les indications du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) diffusées vendredi. La hausse de certains sous-indices ont en grande partie compensé la baisse d'autres.

Pessimistes sur les finances

Les participants au sondage ont révisé largement à la baisse leur impression sur la situation économique générale à venir, le sous-indice afférent ayant chuté de 20,4 points à -36,4 points. En contrepartie, une nette amélioration – de 11,7 points – est constatée du côté de la situation financière passée, dont le baromètre s'est arrêté en juillet à -40,6 points.

Les sondés se montrent plutôt pessimistes vis-à-vis de leur situation financière à venir. Le sous-indice a atteint -27,9 points, en recul de 3,4 points. Il en va différemment pour les grandes acquisitions. Le Seco constate une progression de 4 points à -26,1 points.

