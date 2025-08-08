Le climat de consommation en Suisse n'a que faiblement varié en juillet, malgré une nette dégradation du sentiment lié à la situation économique générale à venir. Le sondage du Seco a été réalisé avant l'annonce des droits de douane américains de 39%.

La confiance des ménages suisses résiste en juillet

Le climat de consommation en Suisse n'a que faiblement varié au mois de juillet. (archive) Photo: ALESSANDRO DELLA BELLA

ATS Agence télégraphique suisse

En juillet, le climat de consommation en Suisse a peu évolué, malgré une nette baisse de confiance concernant l’évolution future de la conjoncture. Le sondage du Seco a été mené avant l’annonce par les États-Unis de droits de douane de 39%.

L'indice du climat de consommation a légèrement reculé de 0,4 point en rythme annuel, à -32,8 points, selon les indications du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) diffusées vendredi. La hausse de certains sous-indices ont en grande partie compensé la baisse d'autres.

Pessimistes sur les finances

Les participants au sondage ont révisé largement à la baisse leur impression sur la situation économique générale à venir, le sous-indice afférent ayant chuté de 20,4 points à -36,4 points. En contrepartie, une nette amélioration – de 11,7 points – est constatée du côté de la situation financière passée, dont le baromètre s'est arrêté en juillet à -40,6 points.

Les sondés se montrent plutôt pessimistes vis-à-vis de leur situation financière à venir. Le sous-indice a atteint -27,9 points, en recul de 3,4 points. Il en va différemment pour les grandes acquisitions. Le Seco constate une progression de 4 points à -26,1 points.