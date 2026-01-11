DE
Le voici à l'hôpital
Un snowboardeur blessé lors d’une avalanche en Valais

Un snowboardeur de 50 ans a été emporté par une avalanche dimanche dans le Lötschental à Kippel (VS). Blessé, il a été secouru par hélicoptère et transféré à l’hôpital de Sion.
Publié: 21:29 heures
Un snowboardeur a été emporté par une avalanche dimanche dans le Lötschental. Blessé, il a pu être dégagé.
Photo: Kapo Wallis
Un snowboardeur a été emporté par une avalanche dimanche dans le Lötschental. Le Suisse de 50 ans, blessé, a été héliporté à l’hôpital de Viège, puis transféré à l’hôpital de Sion.

L’avalanche s’est déclenchée peu après 12h00 à environ 2400 mètres d’altitude, sur le territoire de la commune de Kippel (VS), a indiqué la police cantonale valaisanne dimanche soir. Le snowboardeur et un skieur se trouvaient alors sur le versant est du «Hockuchriz», en direction de «Schreja». L’avalanche a emporté le snowboardeur.

Selon la police, le skieur a pu se mettre en sécurité par ses propres moyens. Le snowboardeur enseveli a pu être dégagé grâce à l’intervention de la personne avec qui il skiait ainsi que des secours valaisans avec l’appui de trois hélicoptères.

