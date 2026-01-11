Six skieurs décèdent dans des avalanches en France voisine

Troisx skieurs ont perdu la vie dimanche dans des avalanches dans les Alpes françaises, portant à six le nombre de morts ce week-end. Les autorités avaient pourtant averti d'un risque élevé et déconseillé le hors-piste.

Deux nouveaux skieurs sont morts dimanche dans des avalanches dans les Alpes françaises. La veille, trois autres hommes avaient été emportés alors qu'ils pratiquaient le hors-piste dans les massifs, classés à risque tout le week-end en raison de l'instabilité du manteau neigeux.

Depuis vendredi, Météo-France et la préfecture de Savoie avaient alerté que le risque d'avalanche dans quasiment tous les massifs alpins était «fort» durant tout le week-end et probablement jusqu'à mardi. Les autorités avaient recommandé une «extrême vigilance», en déconseillant «fortement» le ski hors-piste.

Drames à La Plagne et à Courchevel

A La Plagne, un skieur britannique d'environ 50 ans évoluant en dehors des parcours tracés a été enseveli en début d'après-midi sous une coulée de neige. Au total 52 secouristes, des chiens d'avalanche et un hélicoptère ont été mobilisés, mais il a fallu 50 minutes pour le localiser sous 2,5 mètres de neige et il n'a pas pu être réanimé.

A Courchevel, en fin de matinée, un skieur enseveli sous une autre avalanche a été retrouvé décédé, annonce la station sans plus de détails. Pour la seule matinée de dimanche, la préfecture de Savoie a recensé au moins six avalanches dans les domaines skiables du département.

A Vallorcine, en Haute-Savoir, un skieur hors-piste a lui aussi péri dimanche, portant finalement à six morts dans des coulées de neige dans les Alpes ce week-end, a annoncé la gendarmerie. Cet homme de 32 ans a été emporté en fin d'après-midi par une avalanche qui l'a précipité contre un arbre sans l'ensevelir. Il n'a pas survécu à ses blessures, selon le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix.

Malgré les alertes de Météo-France pour risque «fort» d'avalanche sur les Alpes et d'«extrême vigilance» des préfectures qui déconseillaient "fortement" le hors-piste, trois skieurs avaient déjà péri samedi et deux dimanche en Savoie, emportés par des coulées de neige alors qu'ils évoluaient hors du domaine skiable balisé pour au moins quatre d'entre eux.

Au moins une autre personne a été blessée à Tignes-le-Lac: un surfeur, emporté par une avalanche dans la matinée, a été retrouvé à moitié immergé dans le lac et transporté à l'hôpital en état d'hypothermie, selon la station. Avec un risque d'avalanches de niveau 4 sur 5, selon l'échelle européenne du danger, «le passage d'un seul» skieur peut «déclencher des avalanches de taille importante», avait mis en garde Météo-France.

Coulées meurtrières samedi

Malgré ces alertes, trois skieurs évoluant en hors-piste avaient déjà péri samedi dans deux coulées de neige distinctes en Savoie, deux dans la grande station de sports d'hiver de Val d'Isère et un dans celle d'Arêches-Beaufort.

Les deux premiers, deux hommes, qui n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche (DVA), n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables, ensevelis sous 2,5 m de neige mais trop tard pour pouvoir les réanimer.

A Arêches-Beaufort, une autre personne qui accompagnait le skieur décédé n'a eu la vie sauve que grâce à la présence d'un pisteur qui l'a entendue crier. Elle a été hospitalisée dans un état grave.

Circulation perturbée

Les conditions climatiques ont aussi perturbé la circulation, contraignant quelque 800 personnes à passer la nuit de samedi à dimanche dans trois gymnases de la ville de Moûtiers, un noeud routier pour accéder aux stations de ski de la Savoie, et 29 autres dans un centre d'hébergement d'urgence dans la station de Val Thorens, selon la préfecture.

Environ 40 personnes avaient par ailleurs passé une partie de la nuit coincées dans un autobus sur la route vers la station de sports d'hiver Arc 2000, en Savoie, selon la gendarmerie.