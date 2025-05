Les animaux en bonne santé peuvent toujours être euthanasiés

L'euthanasie d'animaux en bonne santé ne doit pas être interdite, selon le National (image d'illustration). Photo: GABRIEL MONNET

ATS Agence télégraphique suisse

Le National ne veut pas plus réglementer l'euthanasie des animaux. Il a rejeté mercredi, par 121 voix contre 55, une motion de Lorenzo Quadri (Lega/TI) demandant d'interdire l'euthanasie des animaux en bonne santé. Il n'a été entendu qu'à gauche. La loi actuelle ne prévoit pas d'interdiction en ce sens, a regretté le motionnaire. Il arrive donc que des propriétaires choisissent ce système pour se débarrasser d'animaux devenus «gênants» pour des raisons logistiques ou économiques.

La demande est cohérente avec l'interdiction d'abandonner un animal, a ajouté M. Quadri. Et de relever que l'euthanasie doit être une pratique exceptionnelle et réservée à des cas de souffrance durable. Il s'agit aussi de protéger les vétérinaires dans leur pratique, selon lui.

En forme, ou non?

Il est difficile de dire si un animal est en bonne forme, surtout lorsqu'il est âgé, a contré la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider. De plus, un vétérinaire peut, voire doit déjà s'opposer à l'euthanasie d'un animal s'il le considère en bonne santé, a-t-elle dit, parlant d'éthique.

Et de souligner que les professionnels ont plus souvent affaire à une situation inverse, quand ils doivent dire à un propriétaire d'euthanasier un animal malade. La ministre a encore rappelé que le droit pénal punit déjà la mise à mort d'animaux de manière cruelle ou par malice. De plus, seules les personnes compétentes sont déjà autorisées à mettre à mort des animaux.

Au vote, des élus du PVL et des Vert-e-s se sont abstenus.