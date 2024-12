1/8 Vendredi soir, Taleb A. a commis un attentat meurtrier au marché de Noël de Magdebourg. Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Cédric Hengy et Cécile Rey

L'attentat perpétré contre des visiteurs du marché de Noël de Magdebourg en Allemagne a terni l'ambiance de Noël. La course meurtrière de l'auteur présumé Taleb A.* a fait 5 morts et plus de 200 blessés.

On ne sait pas encore comment celui-ci a pu contourner les mesures de sécurité au volant de sa BMW, d'autant plus que depuis l'attentat terroriste sur le marché de Noël de Berlin en 2016, les concepts de sécurité ont été massivement revus dans toute l'Europe, en Suisse également. Selon les premières constatations, la police de Magdebourg part du principe que le forcené a profité des voies de secours.

Après Magdebourg, faut-il s'attendre à des modifications à court terme des mesures de sécurité dans notre pays? A la police municipale de Zurich, on ne se prononce pas sur ce point. «Pour des raisons tactiques, nous ne donnons pas d'indications détaillées sur les mesures concrètes de sécurité et de police judiciaire dans l'environnement des marchés de Noël zurichois», écrit le porte-parole Marc Surber sur demande.

«La police municipale examine en permanence la situation sécuritaire dans la ville de Zurich et reste en contact avec les services compétents du canton et de la Confédération», poursuit Marc Surber. En outre, comme par le passé, des systèmes de retenue de véhicules seraient utilisés sur les différentes places de marché.

Un tel événement ne peut jamais être exclu

La police cantonale bernoise ne s'exprime pas non plus sur les mesures de sécurité concrètes. La porte-parole Céline Lehmann écrit toutefois sur demande: «Si notre évaluation permanente de la situation, qui tient naturellement compte d'événements comme celui de Magdebourg, révèle de nouveaux éléments, des mesures de sécurité ponctuelles supplémentaires seront prises si nécessaire».

Cette année encore, la police cantonale bernoise est présente sur les marchés de Noël du canton depuis le début des manifestations. «Dans ce contexte, nous sommes également à chaque fois en contact avec les organisateurs, la commune et ses autorités».

Certes, le dispositif de sécurité est complet et s'oriente entre autres vers des scénarios comme celui de Magdebourg récemment. «Cependant, malgré toutes les mesures préventives, un tel événement ne peut jamais être exclu avec certitude», résume Céline Lehmann.

«Je me sens en sécurité en Suisse»

Même son de cloche du côté de Bâle. «Comme toujours, la situation est observée et évaluée après cet événement», écrit Stefan Schmitt, porte-parole du Département de la justice et de la sécurité du canton de Bâle-Ville. Pour la Suisse, rien n'a toutefois changé dans la situation terroriste actuelle, poursuit-il. «La police cantonale de Bâle-Ville reste présente et attentive dans le centre et autour des places de marché de Noël».

Sur le marché de Noël de Zurich, l'attaque de Magdebourg touche de près tous les visiteurs. A la question de savoir si elle se sent encore en sécurité pour se rendre au marché, une passante répond: «Pour moi, ce n'est pas un problème». Elle est certes consciente que de telles attaques pourraient également avoir lieu en Suisse. Mais elle ajoute qu'il n'est pas sain de laisser de tels incidents dicter notre vie. «Je me sens en sécurité en Suisse. En plus, je viens de voir les policiers installer les éléments de protection comme chaque matin», dit un autre visiteur.

Pendant ce temps, un lecteur-reporter de Blick s'étonne de la vulnérabilité, à ses yeux, au marché de Noël de Winterthour. Celui-ci semble complètement dépourvu de protection à certains endroits. Ainsi, plusieurs entrées de rue ne sont pas munies de systèmes de retenue des véhicules, écrit le lecteur.

* Nom connu