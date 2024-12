Le bilan ne cesse d'augmenter à Magdebourg. L'attaque à la voiture-bélier qui a visé un marché de Noël a fait au moins 5 morts et plus de 200 blessés.

Attentat en Allemagne: le bilan monte à 5 morts et plus de 200 blessés

Attentat en Allemagne: le bilan monte à 5 morts et plus de 200 blessés

L'attaque à la voiture-bélier sur un marché de Noël en Allemagne a fait de nombreux morts et blessés. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le nombre de victimes de la terrible attaque à la voiture-bélier qui a visé le marché de Noël à Magdebourg ne fait que d'augmenter. Le chef du gouvernement de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, a informé lors d'une conférence de presse qu'il y avait désormais 5 morts et plus de 200 blessés. Dont de nombreux blessés graves. Il s'est dit profondément bouleversé par cette journée qui «restera gravée dans l'histoire de la ville comme une tragédie».

«Nous avons entre-temps cinq vies humaines à déplorer. Et plus de 200 blessés, dont de nombreux blessés graves et très graves. Et c'est une dimension qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer», a déclaré le chef du gouvernement régional sur place. A ses côtés, le chancelier Olaf Scholz a dénoncé un «acte terrible» et «fou».

«Agir contre la haine»

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis samedi «d'agir contre ceux qui veulent semer la haine», appelant le pays à se «serrer les coudes» après l'attaque meurtrière commise sur le marché de Noël de Magdebourg, qui a conduit à l'arrestation d'un suspect d'origine saoudienne.

«Il est important en tant que pays de rester ensemble, que nous nous serrions les coudes et que nous nous parlions», a déclaré le chancelier sur les lieux du drame, assurant: «Nous ne laisserons pas passer ceux qui veulent semer la haine».

Développement suit