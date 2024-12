Ursula von der Leyen à Berne ce vendredi pour signer l'accord Suisse–UE

1/5 Avant de s'envoler pour Berne, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a reçu à Bruxelles la première ministre italienne Giorgia Meloni. Photo: Getty Images

Richard Werly, Tobias Bruggmann

Ursula von der Leyen sera reçue sous la Coupole fédérale ce vendredi après midi. Le déplacement de la présidente de la Commission européenne en Suisse a été confirmé à la dernière minute ce matin, après son entrevue avec la première ministre Giorgia Meloni et le chef du gouvernement suédois. Il signifie que le projet du nouveau paquet d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne sera bien officialisé dans la journée par le Conseil fédéral. Ces Bilatérales III font suite aux Bilatérales I de 1999 et aux Bilatérales II de 2004. Il est presque certain que ces accords seront soumis à référendum, sans doute en 2028, soit ensemble, soit séparément.

La visite d'Ursula von der Leyen avait initialement été évoquée pour le samedi 21 décembre comme Blick l'avait révélé. Le fait de venir un jour plus tôt, à l'issue des délibérations du Conseil fédéral, et sans doute dans le but de tenir une Conférence de presse commune avec la présidente Viola Amherd, témoigne de la volonté de la Commission européenne de boucler le dossier Suisse-UE. Ces Bilatérales III sont le produit de trois années de négociations après le rejet unilatéral par Berne du projet d'Accord institutionnel le 26 mai 2021.

Le dernier mot reviendra au peuple

Objectif du jour: une mis à jour des accorde existants. Pour cela, il y aura probablement bientôt des règles strictes sur ce qui se passe en cas de litige et sur les domaines dans lesquels la Suisse peut reprendre le nouveau droit européen. Il pourrait également y avoir de nouveaux accords, notamment dans le domaine de l'électricité et de la santé.

Le dernier point de discorde lors des négociations concernait les coûts. Désormais, la Suisse versera probablement régulièrement de l'argent aux pays de l'UE pour exiger des projets de développement. Des montants de 350 à 450 millions de francs par an ont été évoqués dans les cercles de négociation.

Si les négociations sont effectivement conclues vendredi, le débat de politique intérieure commencera. Actuellement, les fonctionnaires de la Berne fédérale préparent un message, environ 150 lois et ordonnances devraient être adaptées. Au final, c'est le peuple qui devrait trancher.