ATS Agence télégraphique suisse
Une femme âgée de 78 ans s'est noyée lundi près d'Ascona (TI), dans le lac Majeur. Selon la police tessinoise, elle était de nationalité allemande mais habitait la région de Locarno.
L'alerte a été donnée peu avant 10h30 parce que la nageuse n'est pas revenue à la plage publique d'Ascona, indique mardi la police tessinoise. Son corps a été retrouvé vers 15h30 près du port.
