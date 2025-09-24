DE
FR

Un référendum arrive
Le Conseil des Etats durcit l’accès au service civil

Le service civil deviendra moins attractif. Le Conseil des Etats a durci mercredi par 29 voix contre 11 par les conditions d'admission, suivant la voie tracée par le Conseil fédéral et le National. Un référendum est annoncé.
Publié: 10:59 heures
Partager
Écouter
Les admissions au service civil doivent reculer, estime le Parlement (illustration).
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le service civil sera moins accessible à l’avenir. Le Conseil des Etats a décidé mercredi, par 29 voix contre 11, de durcir les conditions d’admission, dans la ligne du Conseil fédéral et du Conseil national. Un référendum a d’ores et déjà été annoncé.

A lire aussi
Le Conseil fédéral ne veut pas de troupes exclusivement féminines
Harcèlement à l'armée
Des troupes exclusivement féminines? Berne n'en veut pas
L'accès au service civil devrait être plus difficile
Une solution exceptionnelle
L'accès au service civil devrait être plus difficile

L'objectif de la réforme est de faire baisser le nombre de personnes qui quittent l'armée pour le service civil. Une série de mesures proposées par le Conseil fédéral doivent permettre de faire passer le nombre d'admissions annuelles au service civil de 6600 à 4000. Les mesures permettront de contribuer à ce que le service civil reste une solution à caractère exceptionnel, tout en y maintenant l'accès pour les personnes ayant un conflit de conscience, a dit pour la commission compétente Josef Dittli (PLR/UR).

La gauche a échoué à renvoyer le projet au Conseil fédéral. Elle a critiqué une tentative de démantèlement du service civil, pourtant utile à la société. Un référendum a déjà été annoncé par les jeunes Vert-e-s et la Fédération suisse pour le service civil CIVIVA.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus