Le Conseil des Etats durcit l’accès au service civil

Le service civil deviendra moins attractif. Le Conseil des Etats a durci mercredi par 29 voix contre 11 par les conditions d'admission, suivant la voie tracée par le Conseil fédéral et le National. Un référendum est annoncé.

Les admissions au service civil doivent reculer, estime le Parlement (illustration). Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

Le service civil sera moins accessible à l’avenir. Le Conseil des Etats a décidé mercredi, par 29 voix contre 11, de durcir les conditions d’admission, dans la ligne du Conseil fédéral et du Conseil national. Un référendum a d’ores et déjà été annoncé.

L'objectif de la réforme est de faire baisser le nombre de personnes qui quittent l'armée pour le service civil. Une série de mesures proposées par le Conseil fédéral doivent permettre de faire passer le nombre d'admissions annuelles au service civil de 6600 à 4000. Les mesures permettront de contribuer à ce que le service civil reste une solution à caractère exceptionnel, tout en y maintenant l'accès pour les personnes ayant un conflit de conscience, a dit pour la commission compétente Josef Dittli (PLR/UR).

La gauche a échoué à renvoyer le projet au Conseil fédéral. Elle a critiqué une tentative de démantèlement du service civil, pourtant utile à la société. Un référendum a déjà été annoncé par les jeunes Vert-e-s et la Fédération suisse pour le service civil CIVIVA.