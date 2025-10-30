Le directeur général de l'armement suisse, Urs Loher, participe jeudi à la Conférence annuelle des directeurs nationaux des armements de l'OTAN à Bruxelles. Il discutera d'un engagement des partenaires et rencontrera des représentants de l'UE.

La Suisse se fraie une toute petite place au sein de l'OTAN

Urs Loher, chef des armements, le 13 août 2025. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse participe jeudi à la Conférence annuelle des directeurs nationaux des armements (CDNA) de l'OTAN à Bruxelles, dans le cadre du Partenariat pour la paix. Elle est représentée par le directeur général de l'armement Urs Loher, qui profitera de l'occasion pour rencontrer des représentants de l'UE.

La CDNA réunit les plus hauts responsables nationaux en matière d'acquisition d'armement dans les pays membres et partenaires de l'OTAN. Urs Loher y participera pour la troisième fois, a rappelé l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) dans un communiqué.

Il discutera des possibilités d'un engagement plus important des Etats partenaires, par exemple dans le domaine de l'innovation. Il profitera aussi de mener sur place des entretiens individuels avec ses homologues, afin d'échanger sur les opportunités offertes par la coopération bilatérale en matière d'armement, précise armasuisse.

Rencontre avec les Européens

Est aussi prévue une rencontre bilatérale avec des représentants de la Direction générale des industries de la défense et de l'espace (DG DEFIS). Faisant partie de la Commission européenne, la DG DEFIS est notamment responsable des initiatives visant à renforcer l'industrie de la défense de l'UE.

Le Conseil fédéral souhaite mener des discussions avec l'UE en vue d'ouvrir des négociations sur un accord de partenariat et de défense. Le National s'est aussi prononcé en ce sens en septembre. Mais les Etats membres de l'UE ne comptent conclure aucun partenariat supplémentaire en la matière dans un avenir proche.