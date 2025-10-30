DE
FR

Une entrée très discrète
La Suisse se fraie une toute petite place au sein de l'OTAN

Le directeur général de l'armement suisse, Urs Loher, participe jeudi à la Conférence annuelle des directeurs nationaux des armements de l'OTAN à Bruxelles. Il discutera d'un engagement des partenaires et rencontrera des représentants de l'UE.
Publié: 11:10 heures
Partager
Écouter
Urs Loher, chef des armements, le 13 août 2025.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse participe jeudi à la Conférence annuelle des directeurs nationaux des armements (CDNA) de l'OTAN à Bruxelles, dans le cadre du Partenariat pour la paix. Elle est représentée par le directeur général de l'armement Urs Loher, qui profitera de l'occasion pour rencontrer des représentants de l'UE.

A lire aussi
Trump rappelle des soldats placés dans plusieurs pays de l'OTAN
Les USA lâchent l'Europe
Trump rappelle des soldats placés dans plusieurs pays de l'OTAN
Un énorme scandale de corruption à plusieurs millions secoue l'OTAN
La Suisse impliquée
L'OTAN au cœur d'un énorme scandale de corruption à plusieurs millions

La CDNA réunit les plus hauts responsables nationaux en matière d'acquisition d'armement dans les pays membres et partenaires de l'OTAN. Urs Loher y participera pour la troisième fois, a rappelé l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) dans un communiqué.

Il discutera des possibilités d'un engagement plus important des Etats partenaires, par exemple dans le domaine de l'innovation. Il profitera aussi de mener sur place des entretiens individuels avec ses homologues, afin d'échanger sur les opportunités offertes par la coopération bilatérale en matière d'armement, précise armasuisse.

Rencontre avec les Européens

Est aussi prévue une rencontre bilatérale avec des représentants de la Direction générale des industries de la défense et de l'espace (DG DEFIS). Faisant partie de la Commission européenne, la DG DEFIS est notamment responsable des initiatives visant à renforcer l'industrie de la défense de l'UE.

Le Conseil fédéral souhaite mener des discussions avec l'UE en vue d'ouvrir des négociations sur un accord de partenariat et de défense. Le National s'est aussi prononcé en ce sens en septembre. Mais les Etats membres de l'UE ne comptent conclure aucun partenariat supplémentaire en la matière dans un avenir proche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus