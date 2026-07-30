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Un passage non sécurisé
Une senior a été mortellement happée par un train en Argovie

Un train régional a mortellement percuté une retraitée de 88 ans mercredi à Unterentfelden (AG). L'accident, survenu à un passage non sécurisé, a paralysé le trafic ferroviaire et routier pendant des heures.
Publié: il y a 56 minutes
Un train régional a mortellement percuté une retraitée de 88 ans mercredi à Unterentfelden (AG). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 88 ans a été mortellement happée par un train mercredi en fin de journée à Unterentfelden (AG), à hauteur d'un passage pour piétons qui traverse la voie. La retraitée a succombé sur place à ses blessures.

La collision s'est produite vers 18h00, alors que le train régional circulait en direction d'Aarau, précise jeudi la police cantonale argovienne dans un communiqué. Au lieu de l'accident, un passage zébré sans barrière est aménagé pour traverser la voie ferrée, adjacente à la chaussée.

La piétonne est décédée sur place malgré l'intervention des secours. Le trafic ferroviaire et routier a été interrompu plusieurs heures en raison de l'intervention des secours.

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