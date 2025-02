1/8 Mercredi, les chefs du service de renseignement (à gauche) et de l'armée (2e à droite) ont officiellement annoncé leur démission. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Ballmer

L'ambiance est électrique au Parlement. «Celui dont la maison est de verre doit se garder de jeter des pierres aux autres», commente sur X le conseiller aux Etats urinais du Parti libéral-radical (PLR) Josef Dittli, en taclant Andrea Gmür.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour cause, la conseillère aux Etats du Centre avait porté de lourdes accusations sur X contre la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter: elle reprochait à la ministre des Finances PLR d'avoir violé son secret de fonction, en faisant fuiter dans les médias les démissions du chef de l'armée, Thomas Süssli, et du chef du service de renseignement, Christian Dussey.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Je suis au Parlement depuis quelques années déjà», déclare de son côté le conseiller national PLR Christian Wasserfallen. «Qu'une élue du Centre accuse sans preuve une conseillère fédérale, c'est inacceptable.» Cela reflète selon lui la crise profonde que traverse actuellement le parti du Centre. En effet, le Parti a peiné à trouver des candidats à la succession de Viola Amherd, tandis que le Département de la défense (DDPS) qu'elle gérait est en pleine implosion. «Le Centre semble perdre ses nerfs», estime Christian Wasserfallen.

Une taupe au sein même du DDPS?

La ministre de la Défense avait, elle aussi, fait des allusions dans ce sens mercredi, face à la presse. De telles rumeurs circulaient déjà en coulisses: selon le Département de la défense (DDPS), c'est le Département des finances qui aurait divulgué cette information confidentielle. Le sujet aurait même été abordé lors de la séance du Conseil fédéral. Afin de trouver le responsable, le DDPS a déposé plainte contre X (inconnu).

Les deux démissions ont été rendues publiques mardi sur la plateforme interne des conseillers fédéraux et leurs proches collaborateurs, et cette information explosive était déjà relatée dans les médias. Mais nos recherches montrent que dès lundi, des dizaines de collaborateurs étaient déjà au courant des démissions par le biais d'appels et de mails. Nous avons nous-mêmes également été informés pour la première fois des rumeurs de démissions lundi soir. En d'autres termes: on suppose que la fuite vient du propre département de Viola Amherd, les reproches adressés à Keller-Sutter étant probablement infondés.

Le PLR exige des excuses

Le PLR refuse de se laisser faire. Mardi déjà, le parti avait contre-attaqué sur X, après les accusations Andrea Gmür: «C’est probablement la première fois dans l'histoire de la Confédération qu'une élue du Parlement suisse accuse un membre du Conseil fédéral d'activités criminelles sans aucune preuve.»

https://x.com/PLR_Suisse/status/1895057924243804656

Mais le PLR va même plus loin. Comme il le fait savoir sur X, il estime que l'élue et le Centre «devraient au moins avoir la grandeur d'esprit de présenter des excuses tout aussi publiques à la présidente de la Confédération».

Le conseiller national Christian Wasserfallen attend également des excuses: «Je comprends que le Centre traverse une crise majeure. Mais cela n'excuse pas pour autant une telle brutalisation de la culture politique.»