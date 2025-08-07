Karin Keller-Sutter décrit une «situation extrêmement difficile»

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a déclaré que les droits de douane créent une «situation extrêmement difficile» pour les secteurs concernés. Le Conseil fédéral travaille activement depuis des mois pour trouver une solution.

Karin Keller-Sutter décrit une «situation extrêmement difficile» Photo: AFP

Trump n'a pas accepté la lettre de Berne et a accentué la pression. Le Conseil fédéral a donc changé son offre. L'objectif du voyage à Washington était de soumettre la nouvelle offre. «Des discussions sont déjà en cours sur la base de cette nouvelle offre.» La directrice du Seco, Helene Budliger Artieda, est toujours à Washington pour des discussions, un bon signe selon Berne. Toutefois, il est clair pour le Conseil fédéral que les discussions prendraient désormais du temps.

Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, dit qu'environ 60% des exportations suisses vers les Etats-Unis sont concernées par les nouveaux droits de douane. Des exceptions à ces droits existent, notamment pour les produits pharmaceutiques. Cependant, d'autres secteurs sont aussi concernés, notamment celui du luxe. Les Etats-Unis ont imposé à la Suisse des droits de douane nettement plus élevés que ceux imposés par l’UE ou le Japon sur des produits comparables.

Guy Parmelin s'interroge sur les conséquences pour l'économie. Si les droits de douane supplémentaires se prolongent, l'économie risque d'évoluer moins favorablement que prévu. Toutefois, les secteurs sont différemment touchés, les entreprises de construction mécanique étant plus durement impactées que les autres.