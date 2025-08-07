Karin Keller-Sutter décrit une «situation extrêmement difficile»
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a déclaré que les droits de douane créent une «situation extrêmement difficile» pour les secteurs concernés. Le Conseil fédéral travaille activement depuis des mois pour trouver une solution.
Trump n'a pas accepté la lettre de Berne et a accentué la pression. Le Conseil fédéral a donc changé son offre. L'objectif du voyage à Washington était de soumettre la nouvelle offre. «Des discussions sont déjà en cours sur la base de cette nouvelle offre.» La directrice du Seco, Helene Budliger Artieda, est toujours à Washington pour des discussions, un bon signe selon Berne. Toutefois, il est clair pour le Conseil fédéral que les discussions prendraient désormais du temps.
Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, dit qu'environ 60% des exportations suisses vers les Etats-Unis sont concernées par les nouveaux droits de douane. Des exceptions à ces droits existent, notamment pour les produits pharmaceutiques. Cependant, d'autres secteurs sont aussi concernés, notamment celui du luxe. Les Etats-Unis ont imposé à la Suisse des droits de douane nettement plus élevés que ceux imposés par l’UE ou le Japon sur des produits comparables.
Guy Parmelin s'interroge sur les conséquences pour l'économie. Si les droits de douane supplémentaires se prolongent, l'économie risque d'évoluer moins favorablement que prévu. Toutefois, les secteurs sont différemment touchés, les entreprises de construction mécanique étant plus durement impactées que les autres.
Le Conseil fédéral veut poursuivre les négociations sans imposer de contre-tarifs
La réaction de la Suisse au choc tarifaire est désormais claire: le Conseil fédéral veut poursuivre les discussions avec les Etats-Unis. Les droits de douane doivent être réduits «le plus rapidement possible», selon un communiqué de presse. «Des mesures de rétorsion sous forme de droits de douane en réponse à l'augmentation des droits de douane américains ne sont pas prévues pour le moment.» Ces mesures de rétorsion porteraient préjudice à la Suisse. Le Conseil fédéral continuera toutefois de plaider en faveur de relations commerciales élargies.
Le Conseil fédéral entend également examiner des mesures nationales visant à protéger l'économie et à soulager les entreprises. Une prolongation du chômage partiel est envisagée. Le Parlement a déjà approuvé cette mesure et le Conseil fédéral se prononcera prochainement. Le chômage partiel pourrait contribuer à préserver les emplois en cas d'arrêt temporaire du travail dans les entreprises.
Le Conseil fédéral s'exprime sur les droits de douane à 15h30
Une conférence de presse aura lieu aujourd'hui à la suite de la séance extraordinaire du Conseil fédéral sur les droits de douane américains. La présidente de la Confédération et ministre des Finances Karin Keller-Sutter ainsi que le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'adresseront aux médias à 15h30 à Berne.
Source: ATS
Accès de panique dans les milieux économiques
Les milieux économiques en appellent jeudi au Conseil fédéral pour poursuivre les négociations avec les Etats-Unis sur l'épineux dossier des droits de douane américains, au retour bredouille de Washington de Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin.
Pour faire face au taux de 39% désormais appliqué à l'essentiel des exportations helvétiques vers le pays de l'oncle Sam, Economiesuisse réclame de surcroît un train de mesures pour renforcer la place économique helvétique.
L'UE et le Japon en meilleure posture
«Ils (ndlr: les droits de douane) affaiblissent fortement la compétitivité internationale de nos entreprises sur le marché américain, compromettent des relations commerciales établies de longue date et mettent sérieusement en danger des milliers d'emplois», s'alarme la Fédération des entreprises suisses.
La faîtière de l'industrie technologique Swissmem de son côté évoque un secteur «de facto à l'agonie» en cas de maintien du taux d'imposition punitif à l'entrée aux Etats-Unis, «surtout au vu des droits de douane nettement plus bas pour la concurrence en provenance de l'UE et du Japon». L'organisation saisit l'occasion pour publier une liste en dix points de propositions visant à améliorer les conditions cadres pour l'ensemble de l'industrie d'exportation.
Source: ATS
Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin sont de retour en Suisse
La délégation suisse conduite par la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin est rentrée en Suisse. Leur avion s'est posé jeudi matin vers 7h à l'aéroport de Berne-Belp, a constaté un photographe de Keystone-ATS. L'appareil était parti de Washington mercredi en fin de journée. Le Conseil fédéral doit tenir une séance extraordinaire jeudi en début d'après-midi.
Source: ATS
«Des milliards déferlent» Trump jubile sur son réseau Truth Social
«C'est minuit!». Donald Trump a réagi à l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques son réseau Truch Social à minuit locales (6h en Suisse). «Des milliards de dollars de droits de douane déferlent sur les Etats-Unis», a-t-il commenté.
La Suisse est l'un des pays les plus frappés au monde, avec des droits de 39%.
Le Conseil fédéral va tenir une séance extraordinaire ce jeudi
Le Conseil fédéral va tenir une séance exceptionnelle jeudi après-midi sur les droits de douane imposés par les Etats-Unis aux produits suisses, a annoncé un de ses porte-paroles sur le réseau social X. Une délégation suisse est rentrée dans la nuit de mercredi à jeudi des Etats-Unis.
Source: AFP
Les droits de douane de 39% s'abattent sur la Suisse
Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses sont entrés en vigueur jeudi à 00h01 (6h01 en Suisse). Ces surtaxes auront de sévères répercussions pour l'industrie suisse d'exportation et pour l'emploi en Suisse, a averti le Conseil fédéral.
«Les taxes réciproques sont entrées en vigueur ce soir à minuit», mercredi, a annoncé sur son réseau social Truth Social le président américain Donald Trump. Ces surtaxes, qui concernent des dizaines de pays, viennent remplacer celle de 10% appliquée depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux Etats-Unis.
Alors que la Suisse devait initialement être concernée par des droits de douane de 31%, le milliardaire républicain, dénonçant un excédent commercial de la Suisse de 39 milliards de dollars, jugé trop important, a fixé le 1er août la surtaxe à 39% lors d'un téléphone avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.
Le déplacement de la dernière chance mardi et mercredi à Washington n'a pas provoqué un infléchissement de la position de Donald Trump.
Source: AFP
Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin quittent Washington sans qu'aucun accord ne soit annoncé
Karin-Keller Sutter et Guy Parmelin ont quitté Washington sans annoncer d'accord, rapporte la RTS. Leur avion s'est envolé mercredi soir peu après 18h (minuit en Suisse).
La délégation suisse n'a fait aucune annonce quant à un éventuel accord au terme de sa visite présidente de la Confédération et le ministre de l'Economie devraient communiquer sur la question à l'heure retour. Leur atterrissage est prévu à 7h18 (heure suisse) à l'aéroport de Bern/Belp.
Sauf immense rebondissement, les Etats-Unis appliqueront dès jeudi 6h (heure suisse) des droits de douane de 39% sur les produits en provenance de Suisse.
Source: RTS
«Au final, c'est le président que la Suisse doit convaincre»
La mission du Conseil fédéral à Washington touche bientôt à sa fin. Le décollage de l'avion du Conseil fédéral est prévu à minuit, heure suisse. Jusqu'ici, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Economie Guy Parmelin n'ont pas pu annoncer d'accord sur le différend tarifaire.
Stefan Legge, expert en commerce à l’Université de Saint-Gall, a commenté le voyage à Washington pour Blick: «La rencontre avec Marco Rubio n’a probablement eu que peu d’effet. Sous Trump, une seule personne détient réellement le pouvoir de négociation: lui-même. Au final, c’est lui que la Suisse devra convaincre.»
Il est difficile d'évaluer si une rencontre avec Trump pourrait être organisée prochainement, a déclaré Stefan Legge. «Cela dépend probablement aussi des autres événements qui attendent Trump.» Cependant, il était clair que Trump ne se présenterait pas sur le tarmac pour dérouler le tapis rouge aux conseillers fédéraux.
Cependant, l'expert ne semble pas si inquiet: «La fin du monde n'est probablement pas pour demain. C'est un choc négatif, comme une chaîne d'approvisionnement perturbée. Mais il est possible de la réparer, et c'est pourquoi nous devons rester calmes et penser à long terme.»
Le président américain Donald Trump impose dès le 7 août des droits de douane de 39% sur les produits suisses, soit plus que les 31% initialement annoncés. La Suisse se retrouve ainsi en tête des pays européens soumis à ces droits de douane punitifs et occupe la quatrième place au niveau mondial.
Un accord a échoué, malgré des semaines de négociations et une relation personnelle entre la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et Trump. Le choc est profond en Suisse – les premières réactions sont vives.