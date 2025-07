La politicienne pourrait passer à la caisse après le scandale des tirs sur Jésus. Photo: Keystone

Lucien Fluri

Les tirs sur l'image de la Vierge et de Jésus pourraient coûter cher à Sanija Ameti. Le Ministère public zurichois réclame 10'000 francs d'amende, ainsi que 2500 francs de contravention et 1500 francs de frais de procédure pour l'ex-politicienne des Vert'libéraux. La conseillère municipale zurichoise et coprésidente d'Opération Libero aurait «publiquement et méchamment insulté ou tourné en dérision les convictions d'autrui en matière de foi, en particulier la foi en Dieu». C'est ce qui ressort de l'acte d'accusation que Blick a pu consulter. L'amende devrait être assortie d'un sursis.

Pour rappel, Sanija Ameti avait défrayé la chronique le 6 septembre 2024, après avoir visé une image de la Vierge Marie avec un pistolet à air comprimé dans la cave de son immeuble. La femme a tiré environ 20 fois sur le tableau à une distance de dix mètres, peut-on lire dans l'acte d'accusation, «en visant les têtes de la Sainte Vierge et de l'enfant Jésus représentés de manière pittoresque». Elle a été «photographiée au moins une fois par une tierce personne avec son téléphone portable».

«Blessant et rabaissant» pour les chrétiens

Pour le Ministère public zurichois, la liberté de croyance a été atteinte. «La mise en scène publique de cet exercice de tir, avec la publication de photos où les têtes et les visages des figures les plus centrales du christianisme servent de cibles» représente «un mépris inutilement rabaissant et blessant et une ridiculisation» de la foi des chrétiens croyants, affirme le procureur en charge du dossier. Par ailleurs, Sanija Ameti aurait aussi porté atteinte à la paix religieuse.

La Zurichoise bénéficie de la présomption d'innocence. Un tribunal zurichois rendra prochainement son verdict. La date du procès n'est pas encore connue.

Des plaintes contre elle avaient été déposées par des membres des Jeunes UDC (Union démocratique du centre) et le chef de Mass-Voll!, Nicolas Rimoldi. Ce dernier salue la peine requise par le Ministère public zurichois. Selon lui, Sanija Ameti a tiré sur les têtes de Jésus et de Marie alors même que les persécutions contre les chrétiens s’intensifient partout dans le monde.