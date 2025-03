Une grande réforme de collecte des déchets se prépare à la Confédération. De nouvelles poubelles seront achetées pour un montant allant jusqu'à deux millions de francs. L'objectif est d'améliorer le tri et de réduire la quantité de déchets produits.

1/5 La Confédération achète de nouvelles poubelles. Photo: Keystone

Céline Zahno

La Confédération se lance dans une grande réforme de collecte des déchets. L'administration veut éliminer les déchets non triés et les fonctionnaires devront à l'avenir en produire moins.

La Confédération a donc développé son propre système d'élimination, qui a été adopté pour la première fois en 2021 et se trouve actuellement en cours de révision. C'est ce qu'écrit l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

Sur leur lieu de travail, les fonctionnaires séparent uniquement le papier des autres déchets incinérables. Selon le nouveau concept, le PET, l'aluminium et les déchets organiques seront également collectés.

Jusqu'à deux millions de francs pour de nouvelles poubelles

Pour garantir que le concept ne finisse pas lui-même à la poubelle et afin de respecter un tri adéquat des déchets, la Confédération doit investir dans de nouveaux bacs de récupération. Pour cela, l'OFCL met la main au porte-monnaie: 2600 nouveaux conteneurs de tri des déchets seront achetés pour un montant allant jusqu'à 1,6 million de francs. Le prix total a été publié sur la plateforme d'achat Simap.

«Il n'est pas prévu de remplacer toutes les poubelles en même temps et sans examen minutieux», souligne l'OFCL. Tous les produits font l'objet d'un appel d'offres optionnel et ne sont achetés qu'en cas de besoin effectif. L'administration peut donc acheter les bennes au cours des cinq prochaines années, mais n'est pas tenue d'utiliser la totalité de la valeur du contrat, soit 1,6 million de francs.

Par ailleurs, des «poubelles requin» – ces poubelles de rues en inox – seront également achetées pour un montant maximal de 410'000 francs, des conteneurs à ordures pour un montant maximal de 145'000 francs et jusqu'à 3000 corbeilles à papier pour un montant maximal de 61'000 francs. Au total, la Confédération pourrait donc payer plus de deux millions de francs pour ces nouvelles poubelles.

Objectif de réduction des déchets

Le nouveau plan de gestion des déchets doit non seulement inciter les fonctionnaires à trier leurs déchets, mais aussi à en produire le moins possible. Il a donc été spécialement conçu pour répondre aux exigences du concept de bureau actuel, qui a été approuvé par le Conseil fédéral. Il tient compte des nouveaux formats de travail comme le home office, le travail à temps partiel ou le job sharing.

« Cela encourage une gestion plus consciente des déchets et motive à réduire les déchets inutiles »

Le personnel fédéral, par exemple, ne dispose plus de postes de travail personnels. Au lieu de cela, les places peuvent être utilisées de manière flexible par différents collaborateurs. Plusieurs postes de travail se partageront une station de collecte des déchets à l'extérieur des bureaux. Les emplyés devront donc se rendre au point de collecte le plus proche.

Est-ce que cela les empêchera réellement de jeter leurs déchets dans les locaux fédéraux? L'OFCL justifie sa décision: «Cela encourage une gestion plus consciente des déchets et motive à réduire les déchets inutiles.» De plus, avec le temps, il devrait y avoir moins de poubelles dans les bureaux, ce qui signifie également moins de nettoyage.

Le budget fédéral en difficulté

Le responsable du concept des poubelles est l'OFCL, qui dépend du Département des finances de Karin Keller-Sutter. Parallèlement, cette dernière vient d'annoncer les grandes mesures d'économies, puisque le budget de la Confédération est dans le rouge. Pour combler le trou dans las caisses, le Conseil fédéral a proposé un paquet d'économies comprenant 59 mesures. Il doit permettre d'alléger les finances fédérales de 2,7 milliards de francs d'ici à 2027.

Au Département des finances, on se montre toutefois serein face à cette acquisition coûteuse: «L'acquisition de nouveau matériel se justifie si elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches de la Confédération. Une gestion prudente des finances publiques ne signifie pas l'arrêt de toutes les dépenses», écrit une porte-parole interrogée.