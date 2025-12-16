DE
Réorganisation européenne
Alpiq annonce jusqu’à 45 suppressions de postes en Suisse

Alpiq prévoit de supprimer 40 à 45 postes en Suisse au cours des douze à 24 prochains mois, annonce l'énergéticien mardi. Ces coupes auront lieu dans le cadre d'une réorganisation de fond de la société en Europe.
Publié: 18:16 heures
Alpiq ne dévoile pas pour l'heure où les postes concernés seront supprimés en Suisse. (archive)
Photo: OLIVIER MAIRE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe énergétique Alpiq annonce la suppression de 40 à 45 postes en Suisse au cours des douze à vingt-quatre prochains mois. Ces réductions d’effectifs s’inscrivent dans une réorganisation en profondeur de l’entreprise à l’échelle européenne.

«Des suppressions de postes sont prévues mais de nouvelles fonctions vont être créées, soit 100 au sein du groupe, dont plus de 50 en Suisse», a souligné un porte-parole de l'entreprise contacté par AWP. Alpiq compte 725 collaborateurs en Suisse, et 625 dans divers pays européens, selon son dernier rapport annuel.

Selon le porte-parole, la société envisage ainsi de garder un maximum d'employés concernés par les suppressions d'emplois, mais il est trop tôt, pour l'heure, de donner des chiffres ou même des détails concernant les nouveaux postes. Il n'a pas non plus pu dire où ces coupes auront exactement lieu. La société a son siège social à Lausanne, dans le canton de Vaud, mais dispose également d'un siège opérationnel à Olten, dans le canton de Soleure. La restructuration du groupe a pour objectif de «rationaliser les activités et améliorer l'orientation client, alors qu'Alpiq poursuit son expansion sur ses marchés clés.»

Présence renforcée

Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle stratégie, la société change sa structure de division: «Switzerland, Trading and International», deviendra ainsi «Assets, Trading and Energy Solutions» au 1er janvier prochain, selon un communiqué. «Ce changement conduira à des responsabilités plus claires, à une rationalisation des processus et à une meilleure collaboration transversale, ce qui renforcera à la fois l'orientation client et la création de valeur», soutient Alpiq.

«Cette réorganisation est effectuée en étroite consultation avec les comités d'entreprise, là où il y en a, et, dans tous les pays concernés, dans le strict respect des exigences locales», affirme l'énergéticien, qui n'en dit pas, là non plus, davantage.

Alpiq ajoute vouloir renforcer sa présence sur les principaux marchés que représentent la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les pays nordiques, et explorer de nouvelles opportunités en Europe occidentale. Il entend se concentrer sur les produits énergétiques structurés, les offres de flexibilité innovantes telles que les BESS et les solutions de gestion de la demande, ainsi que les contrats d'achat d'électricité (PPAs).

