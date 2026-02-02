DE
Dès que la météo sera meilleure
La saison des pollens débarque bientôt en Suisse

Avis aux personnes avec des allergies: la saison pollinique est sur le point de commencer en Suisse. Cela arrivera dès que le soleil brillera et que les températures dépasseront les 5 degrés.
Publié: 10:46 heures
|
Dernière mise à jour: 10:49 heures
1/2
Mauvaise nouvelle pour les personnes souffrant du rhume des foins: le pollen de noisetier et d'aulne se mettra à voler dès que le soleil brillera. (Archives)
Photo: WOLFGANG KUMM
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les personnes allergiques au pollen devraient déjà prendre leurs médicaments et surveiller avec attention la situation, a annoncé lundi le Centre d'allergie Suisse. Dès décembre, les premiers pollens de noisetier ont été mesurés de manière isolée et locale. Actuellement, la concentration de pollen augmente et selon le Centre d'allergie, les personnes allergiques au noisetier devraient particulièrement ressentir cette augmentation au Tessin et, de plus en plus, sur le Plateau.

Dès que le Soleil brille..

«Le froid et la pluie freinent actuellement la dispersion du pollen, mais dès que le temps se radoucira, la concentration augmentera rapidement, en particulier les après-midis ensoleillés», a déclaré Roxane Guillod, experte du Centre d'allergie, à Keystone-ATS. L'aulne a également déjà commencé à fleurir.

Dans certaines villes, des aulnes pourpres ont été plantés ces dernières années en plus des espèces locales d'aulnes noirs, gris et verts. Selon le centre d'allergologie, cette espèce fleurit plus tôt que les espèces indigènes. Le pollen de l'aulne rouge a déjà été détecté en décembre. D'un point de vue allergologique, cette espèce d'arbre n'est donc pas recommandée, car elle prolonge la durée d'exposition des personnes allergiques.

Selon M. Guillod, le fait que la saison pollinique commence dès janvier devient toutefois «la nouvelle norme». Depuis plusieurs années déjà, on observe un décalage de la saison pollinique vers le mois de janvier. Le centre conseille aux personnes qui éternuent actuellement sans savoir s'il s'agit d'un rhume ou d'une allergie de se faire tester.

