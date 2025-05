maiLa Suisse renforce ses sanctions contre la Russie et le Bélarus, interdisant l'importation d'aluminium dès jeudi. Le Conseil fédéral suit le 16e paquet de sanctions de l'UE, visant à empêcher le contournement des mesures contre la Russie.

La Suisse serre la vis sur les aluminiums russe et bélarusse

Le Conseil fédéral serre la vis sur l'aluminium russe (image prétexte). Photo: GAETAN BALLY

La Suisse, à l'instar de l'UE, intensifie ses sanctions contre la Russie et le Bélarus. L'importation de l'aluminium provenant de ces deux pays sera interdite dès jeudi. La vente et l'importation de l'aluminium russe sous forme brute sont interdites, indique le Conseil fédéral mercredi dans un communiqué. L'importation de l'aluminium bélarusse est aussi prohibée et les «restrictions à l'exportation» renforcées.

Le but est d'appliquer des sanctions homogènes afin d'empêcher le contournement de celles frappant la Russie, précise le gouvernement. Celui-ci suit ainsi le 16e paquet de sanctions décidé par l'UE en début d'année, après avoir adopté une première partie en mars.

Interrogé au moment de l'annonce des sanctions européennes, le président de l'Association suisse de l'aluminium, Marcel Menet, avait indiqué que de telles mesures avaient déjà été prises au début de la guerre il y a trois ans. Et les matériaux russes transitent d'une manière ou d'une autre via d'autres pays, comme la Turquie, avait-il déclaré.

D'autres sanctions ont été adoptées mercredi contre la Russie. Les minerais de chrome, par exemple, ne peuvent plus être exportés en raison de leur utilisation militaire. Il en va de même pour les logiciels pour l'exploration pétrolière et gazière.