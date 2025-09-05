DE
Toxiques pour les humains et animaux
Des algues bleues détectées dans le lac de Lugano, baignade déconseillée

Le lac de Lugano fait face à la présence d'algues bleues toxiques dans sa partie sud. Les autorités tessinoises recommandent d'éviter la baignade dans les zones affectées et de prendre des précautions après tout contact avec l'eau.
Publié: il y a 58 minutes
Les algues bleues gâchent régulièrement le plaisir des baigneurs au lac de Lugano à la fin de l'été. (Archives)
Photo: Elia Bianchi
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités tessinoises déconseillent actuellement la baignade dans la partie sud du lac de Lugano à cause de la présence d'algues bleues. Elles sont toxiques pour les humains et les animaux lorsqu'elles sont présentes en grande quantité. Les algues bleues peuvent provoquer des réactions cutanées, des troubles gastro-intestinaux, voire des problèmes hépatiques.

Entre le golfe de Riva San Vitale et la digue de Melide (TI), le lac de Lugano est à nouveau partiellement jaune-vert au lieu d'être bleu. Cela s'explique par la prolifération de cyanobactéries, appelées algues bleues. Ces derniers jours, le phénomène s'est intensifié et les algues bleues se sont étendues jusqu'au golfe d'Agno, a annoncé vendredi le chimiste cantonal tessinois.

Mise en garde des autorités

Il est donc déconseillé de se baigner dans le lac de Lugano à ces endroits. Les cyanobactéries y sont présentes en forte concentration et représentent un risque élevé pour les humains et les animaux, précise le chimiste cantonal.

Les autorités tessinoises conseillent donc actuellement de ne se baigner que dans des eaux claires avec une visibilité de un à deux mètres et d'éviter les accumulations visibles de cyanobactéries. Après la baignade, il est recommandé de prendre une douche et de bien sécher la peau.

