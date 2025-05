Le propriétaire de Guinness et Smirnoff dévoile un plan d'économie

Ce programme stratégique «renforcera Diageo en augmentant notre efficacité, notre agilité et notre résilience», promet Debra Crew, la directrice générale de Diageo, qui en partagera les détails «au mois d'août».

Il vise à dégager un flux de trésorerie disponible de 3 milliards de dollars par an à partir de 2026, mais aussi à réduire l'endettement de l'entreprise.

Un impact de 150 millions de dollars

Diageo, qui possède également les marques Baileys, Kilkenny ou Johnnie Walker, estime par ailleurs que les droits de douane américains de 10% sur les produits britanniques et européens auront un impact de 150 millions de dollars sur une base annualisée.

«Nous pensons qu'étant donné les actions que nous avons déjà mises en place, avant toute tarification, nous serons en mesure d'atténuer environ la moitié de cet impact», est-il souligné dans le communiqué.

Diageo «s'appuiera probablement sur des hausses de prix pour compenser le reste», souligne Aarin Chiekrie, analyste d'Hargreaves Lansdown. «Mais la mise en œuvre de ces mesures prendra un peu de temps.»

Le groupe, qui présente un chiffre d'affaires de 4,376 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 2,9%, part du principe que les importations de spiritueux mexicains et canadiens aux États-Unis resteront exemptées et qu'il n'y aura pas d'autres modifications des droits de douane. Il souligne par ailleurs que les taxes entre les États-Unis et la Chine n'ont pas d'impact significatif sur ses activités.