La femme qui avait rendu publique, à la mi-juillet, une conversation téléphonique compromettante avec le conseiller d'Etat tessinois Claudio Zali est décédée par noyade, selon la police. L'alcool et les médicaments auraient fortement altéré ses facultés.

La victime dans le lac de Lugano était fortement alcoolisée

La victime dans le lac de Lugano était fortement alcoolisée

Mattia Jutzeler

Cette affaire a fait grand bruit dans toute la Suisse. Mi-juillet, une femme de 52 ans avait rendu publique une conversation avec le conseiller d'Etat tessinois Claudio Zali, enregistrée à son insu. Dans cet enregistrement, le politicien de la Lega affirmait avoir frappé une femme. Après ce scandale, le conseiller d'Etat avait alors annoncé sa démission.

Quelques semaines après la démission de Claudio Zali, la femme qui avait rendu cette conversation téléphonique publique a été retrouvée morte dans le lac de Lugano. La police cantonale du Tessin vient de publier de nouvelles informations issues du rapport d'autopsie.

Selon ce rapport, la cause du décès est due aux conséquences d'une asphyxie par noyade. De plus, «un taux d'alcoolémie très élevé» a été mesuré dans le sang de la victime. Parallèlement, des traces de benzodiazépine, un médicament utilisé comme sédatif ou somnifère, ont été détectées.

Alcool et médicaments

La combinaison d’alcool et de médicaments aurait considérablement altéré sa vigilance, sa coordination et son état de conscience, raison pour laquelle elle aurait pu, par exemple, tomber dans le lac depuis la rive ou avoir eu des difficultés à nager.

Par ailleurs, les enquêteurs tiennent à rappeler qu’à ce jour, aucun indice ne permet de conclure à l’implication d’un tiers dans les circonstances du décès. L’enquête se poursuit.

Depuis le décès de cette femme, des spéculations circulent quant à un éventuel lien entre sa mort et le scandale politique autour de Claudio Zali. Quelques jours avant sa mort, après une baignade nocturne, elle avait été agressée par un homme masqué. L’inconnu l’avait blessée au niveau de la bouche et des dents et elle avait alors porté plainte contre X. L’agression se serait produite à quelques mètres de l’endroit où elle a été retrouvée morte le 18 août.