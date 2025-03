Les calmants en forte croissance auprès des jeunes Suisses

Même si les quantités délivrées aux jeunes restent inférieures à celles des adultes, plusieurs signaux sont préoccupants. Photo: Shutterstock

Addiction Suisse tire la sonnette d’alarme: les benzodiazépines séduisent de plus en plus les jeunes. Les prescriptions ont presque doublé chez les 11-20 ans depuis 2015, écrit «24 heures» ce mardi. Mais de quoi parle-t-on? D'une famille de médicaments dont sont issus les plus puissants somnifères et tranquillisants, par exemple, le Xanax. Même si les quantités consommées par les jeunes restent inférieures à celles des adultes, plusieurs signaux sont préoccupants, estime Addiction Suisse.

D'abord parce que dans les autres catégories d’âge, les chiffres ont tendance à baisser. Mais aussi parce que cette consommation serait le signe que de plus en plus de jeunes se sentent mal et que l'on peine à leur trouver des solutions alternatives. Markus Meury, porte-parole d’Addiction Suisse, craint que ces médicaments ne soient utilisés en attendant un rendez-vous chez un psychiatre et qu'aux troubles psychiques s'ajoute ainsi une nouvelle dépendance, explique-t-il au quotidien vaudois.

Beaucoup de jeunes trouvent les benzodiazépines dans la pharmacie familiale, via des amis ou sur internet. Leur image «médicalisée» les rend moins effrayants, alors qu’ils sont hautement addictifs.

D’après une récente étude, 4,3% des garçons et 4,8% des filles de 15 ans ont pris des tranquillisants ou des antalgiques forts pour en ressentir les effets psychoactifs, rappelle enfin «24 heures». Addiction Suisse demande en conséquence un renforcement des interventions précoces en milieu scolaire, estimant qu’il est essentiel de repérer rapidement les jeunes vulnérables pour éviter de graves répercussions.