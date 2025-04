1/4 L'attente est grande avant l'ouverture du premier magasin Action en Suisse. Photo: Thomas Meier

Jean-Claude Raemy et Thomas Meier

Ce samedi, le discounter néerlandais Action a ouvert son premier magasin suisse à Bachenbülach (ZH). Une cérémonie officielle, avec ballons et ruban coupé, devait avoir lieu à 9 heures. Mais il en a été autrement.

A 8 heures, plusieurs dizaines de clients faisaient déjà la queue devant l'entrée du magasin. Une situation logique, puisque l'ouverture du magasin avait été annoncée à cette heure-là sur internet.

Renvoyer les clients chez la concurrence

Après s'être excusés, les employés d'Action ont demandé aux clients de revenir plus tard. «Nous n'ouvrons qu'à 9 heures», s'excusent-ils. Comme la nouvelle enseigne se trouve dans un grand centre commercial, certains clients décident d'aller faire un tour dans chez les concurrents voisins.

Quelques minutes plus tard, les employés se rendent compte de la situation et réagissent. Le magasin ouvre finalement ses portes à 8h45 – soit 15 minutes plus tôt que prévu. Les gens se pressent alors dans le magasin. C'est tout d'abord la surprise devant la taille du magasin (1150 mètres carrés) et l’étendue de l’offre proposée. Les clients venaient de toute la Suisse alémanique, de Saint-Gall, des Grisons et de Lucerne. La foule dans le magasin est énorme, et après quelques minutes seulement, il y a de longues files d'attente aux caisses.

La directrice générale d'Action Hajir Hajji est également sur place. «Nous garantissons d’avoir toujours les prix les plus bas.» Avec 6000 produits dans la boutique, 150 nouveaux chaque semaine, ce n'est pas si simple. Ces prix bas sont possibles grâce à un concept clair: pas de produits frais et des chaînes d'approvisionnement claires (les marchandises arrivent quotidiennement par camion depuis le centre de distribution allemand de Biblis).

Un deuxième magasin à Martigny

Au total, Action compte actuellement près de 3000 magasins à travers l’Europe et enregistre plus de 18 millions de visiteurs par semaine. L'entreprise emploie 80'000 personnes, dont une centaine déjà en Suisse. Les prochaines ouvertures en Suisse sont à venir: à Martigny (VS) le 24 avril, à Monthey (VS) le 8 mai et à Winterthur le 26 juin. Deux ouvertures sont également prévues en périphérie fribourgeoise, à Granges-Paccot et à Matran. D'autres ouvertures sont prévues pour la fin de l'année, par exemple à Olten (SO) ou à Delémont (JU).

Lorsqu'on lui demande si la proximité avec Lidl ou Denner les dérange, Hajir Hajji explique: «On ne peut pas nous comparer: ils se concentrent sur la nourriture, nous sur le non alimentaire. » Ce n'est pas tout à fait exact: Action propose bien quelques produits alimentaires, même s'il se limite au chocolat, aux collations et aux boissons.

Dagmar Jenni, directrice de la Fédération suisse du commerce de détail, est également présente: «Nous nous réjouissons de cette ouverture et de celles qui suivront, car cela permettra de maintenir et même de créer des emplois en Suisse.» Elle estime en outre estime qu’Action est une alternative pour les personnes qui achètent souvent des produits non alimentaires auprès de magasins en ligne, tels que Temu.