Le Conseil des Etats a rejeté une augmentation d'un milliard de francs pour l'achat de munitions destinées à l'armée suisse. Cette décision, prise par 30 voix contre 13, s'aligne sur le refus similaire du Conseil national en juin.

Le Conseil des Etats refuse un milliard de plus pour l'armée

Le Conseil des Etats refuse un milliard de plus pour l'armée

Le budget 2025 de l'armée était au menu du Conseil des Etats mercredi (image d'illustration). Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil des Etats a refusé un milliard de francs de plus pour des munitions destinées aux systèmes de défense sol-air et à l'appui de feu indirect à moyenne distance. Il a rejeté mercredi, par 30 voix contre 13, cet ajout au budget de l'armée.

La courte majorité de la commission réclamait ce crédit supplémentaire pour acheter des munitions pour les systèmes de défense sol-air et à l'appui de feu indirect à moyenne distance.

Déjà rejeté par le National

La Suisse doit pouvoir conclure des contrats en temps voulu et s'assurer des créneaux de livraison, a fait valoir Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU) pour la commission. Et d'ajouter que cela ne sert à rien d’avoir des armes modernes si elles ne peuvent être utilisées que sur une courte durée en raison d'un manque de munitions.

Pascal Broulis (PLR/VD) a au contraire rappelé qu'au vu de la situation des finances fédérales, il faut fixer des priorités dans les priorités. Et de rappeler qu'il faudra notamment trouver comment financer les surcoûts du F-35. La Suisse a besoin de davantage de munitions, mais ajouter un milliard ici n'est pas la voie à suivre, a complété Josef Dittli (PLR/UR).

Le National avait aussi refusé en juin ce milliard supplémentaire. Les débats sur le message sur l'armée 2025 se poursuivent.