1/2 Marcel Dettling tient une pile de papier censée représenter les accords avec l'UE, ainsi qu'une copie de la Lettre fédérale. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La mise en consultation des accords Suisse-UE vendredi a déclenché une avalanche de réactions: le Parti libéral-radical (PLR) se réjouit d'une «discussion factuelle», le Centre des «avancées» atteintes. Parti socialiste (PS) et Vert-e-s saluent le compromis, alors que les Vert'libéraux disent «oui avec conviction». Il n'y a que L'Union démocratique du centre (UDC) qui fulmine, évoquant une «journée noire pour la démocratie suisse».

Les 1800 pages du traité sont à l'opposé du Pacte fédéral de 1291 qui tient sur une page, écrit l'UDC, connue pour sa position anti-européenne, dans un communiqué. «Ce traité de soumission à l'UE est une attaque directe contre la démocratie suisse», déclare le président Marcel Dettling, cité dans le communiqué. Selon lui, il s'agit de «retirer le droit de vote aux Suissesses et aux Suisses».

L'UDC a illustré son propos avec une petite mise en scène devant le Palais fédéral. On y voit un le chef de la diplomatie helvétique Ignazio Cassis déchirer le Pacte fédéral. Pro Suisse critique une période de consultation «délibérément prévue pendant la période des vacances». «Cela témoigne d'un manque de respect envers les forces politiques suisses», selon l'organisation.

PLR et Centre soulignent des «avancées importantes»

Le PLR se réjouit qu'une «discussion factuelle» sur l'avenir de la voie bilatérale puisse enfin avoir lieu. Cette voie offre des avantages considérables à la Suisse, notamment «en la protégeant depuis 25 ans contre une adhésion à l'UE», souligne le PLR. Ce dernier ajoute qu'il «n'acceptera en aucun cas des attaques de la gauche contre le marché libéral du travail».

Le Centre compte analyser en détail le résultat des négociations. Il se félicite toutefois déjà des «avancées importantes réalisées par rapport à l’accord-cadre de 2018». S'agissant de l'immigration, la clause de sauvegarde incluse dans l’accord final constitue pour lui un signal positif. Des mesures complémentaires seront toutefois indispensables pour contrer l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», qui menace non seulement le résultat des négociations, mais également l’ensemble de la voie bilatérale, dit le Centre.

Le Parti vert'libéral (PVL) salue quant à lui des accords «essentiels pour la prospérité de la Suisse». «Ces accords offrent une sécurité pour nos entreprises qui pourront à nouveau exporter plus facilement dans l'UE, pour nos jeunes en formation qui pourront bénéficier des programmes d’échange, et pour notre sécurité tout court grâce à l’extension aux accords sur l’électricité, la santé et l’alimentation», souligne Céline Weber, la vice-présidente du parti.

La gauche appelle la droite «à prendre ses responsabilités»

Du côté des partisans, le PS souligne que le paquet «permet à la Suisse de stabiliser et de développer ses relations avec l’UE et garantit la sécurité juridique.» Le parti «appelle le PLR, le Centre et les associations économiques à prendre maintenant leurs responsabilités et à soutenir clairement ces mesures de stabilisation».

Les Vert-e-s se félicitent d'un accord garant de relations Suisse-UE «stables et de qualité». L'accord sur l'électricité «ouvre la voie à un avenir sans énergie fossile et surproduction coûteuse et nuisible au climat», relèvent-ils. «Une collaboration plus étroite avec l'UE est la meilleure réponse au chaos actuellement attisé par les fantasmes expansionnistes de certaines grandes puissances», ajoute le parti écologiste, qui rejette toutefois la clause de sauvegarde sur l'immigration.