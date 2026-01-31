DE
Zermatt endeuillé après un accident mortel de ski

Un Suisse de 71 ans est décédé vendredi dans un accident de ski sur domaine de Zermatt (VS). L'homme a été retrouvé inconscient en dehors de la piste balisée, dans la région de Rotenboden.
Publié: 14:54 heures
Les secouristes, dépêchés sur place à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt, n'ont rien pu faire pour le skieur (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 71 ans est mort vendredi après un accident de ski à Zermatt. Il a été retrouvé inconscient hors piste, dans le secteur de Rotenboden.

Les secours ont été alertés par des tiers qui ont découvert le septuagénaire. Les secouristes se sont immédiatement rendus sur place à bord d'un hélicoptère. Malgré les soins prodigués, le skieur est décédé sur place, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué.

