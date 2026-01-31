Zermatt endeuillé après un accident mortel de ski

Un Suisse de 71 ans est décédé vendredi dans un accident de ski sur domaine de Zermatt (VS). L'homme a été retrouvé inconscient en dehors de la piste balisée, dans la région de Rotenboden.

ATS Agence télégraphique suisse

Les secours ont été alertés par des tiers qui ont découvert le septuagénaire. Les secouristes se sont immédiatement rendus sur place à bord d'un hélicoptère. Malgré les soins prodigués, le skieur est décédé sur place, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué.