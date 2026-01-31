Zermatt endeuillé après un accident mortel de ski

ATS Agence télégraphique suisse
Un Suisse de 71 ans est mort vendredi après un accident de ski à Zermatt. Il a été retrouvé inconscient hors piste, dans le secteur de Rotenboden.
Les secours ont été alertés par des tiers qui ont découvert le septuagénaire. Les secouristes se sont immédiatement rendus sur place à bord d'un hélicoptère. Malgré les soins prodigués, le skieur est décédé sur place, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record