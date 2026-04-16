Un automobiliste de 72 ans a été blessé jeudi matin à Illnau (ZH) après une collision avec un véhicule militaire. Sa voiture a été projetée sur une voie ferrée. La victime, hospitalisée, souffre de blessures moyennes.

Un senior au volant a été percuté par un véhicule militaire

Un senior au volant a été percuté par un véhicule militaire

Projeté sur une voie ferrée

ATS Agence télégraphique suisse

Un accident impliquant un véhicule militaire a fait un blessé civil âgé de 72 ans, jeudi matin à Illnau (ZH). Sous l'effet de l'impact, la voiture de ce dernier a été projetée sur le tracé ferroviaire.

La collision est survenue peu après 08h00, indique la police cantonale zurichoise. La voiture a voulu bifurquer à gauche, lorsque le véhicule militaire circulant derrière elle l'a percutée à l'arrière. L'automobiliste souffre de blessures de moyenne gravité. Il a été hospitalisé.