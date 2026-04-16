Un senior au volant a été percuté par un véhicule militaire

ATS Agence télégraphique suisse
Un accident impliquant un véhicule militaire a fait un blessé civil âgé de 72 ans, jeudi matin à Illnau (ZH). Sous l'effet de l'impact, la voiture de ce dernier a été projetée sur le tracé ferroviaire.
La collision est survenue peu après 08h00, indique la police cantonale zurichoise. La voiture a voulu bifurquer à gauche, lorsque le véhicule militaire circulant derrière elle l'a percutée à l'arrière. L'automobiliste souffre de blessures de moyenne gravité. Il a été hospitalisé.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse