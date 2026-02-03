DE
Un sexagénaire tué lors de travaux forestiers dans le canton de Berne

Un Suisse de 61 ans est mort lundi à Grasswil (BE), coincé sous un tronc lors de travaux forestiers. Malgré les secours, il a succombé à ses blessures sur place. Une enquête est en cours.
Une enquête a été ouverte après un décès lors de travaux forestiers dans le canton de Berne.
Photo: Pius Koller
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est décédé lundi lors de travaux forestiers à Grasswil (BE) après s'être retrouvé coincé sous un tronc d’arbre. La victime est un Suisse de 61 ans domicilié dans le canton de Berne.

Malgré les premiers secours prodigués immédiatement par des tiers, puis par les secours, cet homme a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l’accident, a indiqué mardi la police cantonale bernoise. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional de l’Emmental–Haute-Argovie.

Outre différents services de la police, l’intervention a mobilisé le Care Team du canton de Berne ainsi que des sapeurs-pompiers de la région.

