A la suite de sa restructuration, Migros cherche de nouveaux exploitants pour ses 45 sites «Do it + Garden» en Suisse. Outre ses concurrents directs OBI et Bauhaus, la chaîne de droguerie allemande Rossmann et le discounter Action sont également candidats.

Quatre entreprises se disputent les surfaces de Do it + Garden

1/7 Les «Do it + Garden» de Migros vont être liquidés. 45 surfaces ont désormais besoin de nouveaux exploitants. Photo: Keystone

Do it + Garden, la chaîne de Migros spécialisée dans les articles de bricolage et de jardinage, compte 45 sites au total. Ceux-ci représentent environ 10% du marché suisse du bricolage et du «Do-it-Yourself». Comme la restructuration de Migros l'avait prévu, ces espaces sont à reprendre.

Le délai de candidature pour la reprise des surfaces a expiré fin octobre. Comme le rapporte la «Lebensmittelzeitung», quatre entreprises allemandes ont manifesté leur intérêt.

Les concurrents veulent s'agrandir

Sans grande surprise, OBI et Bauhaus font partie des candidats. Ils sont tous deux déjà actifs en Suisse et opèrent dans le même secteur. OBI est en plus déjà proche de Migros: le géant orange exploite en tant que franchisé dix magasins de bricolage OBI, qui ont réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de francs. La reprise d'autres surfaces de magasins Do it + Garden se ferait également par le biais d'un concept de franchise. OBI serait intéressé par une douzaine de sites. Il s'agirait d'une étape d'expansion non négligeable sur un marché qu'OBI qualifie de «satisfaisant» malgré le recul de son chiffre d'affaires.

Bauhaus exploite actuellement cinq marchés spécialisés en Suisse et examine «continuellement» les possibilités d'expansion. Le magasin aurait un intérêt concret pour deux des plus grands sites «Do it + Garden» de 9000 et 5000 mètres carrés.

Les deux autres candidats viennent d'autres secteurs. La chaîne de distribution de droguerie allemande Rossmann prévoit d'ouvrir de nombreuses filiales en Suisse et recherche pour cela des sites dans des marchés spécialisés ou des centres commerciaux. Un premier site, dans l'Emmen Center près de Lucerne, est déjà confirmé.

Comme on le sait, le discounter néerlandais Action a également des projets d'expansion en Suisse. Cette entreprise serait intéressée par des «sites en périphérie des villes».

Migros ne s'exprime pas encore

Migros ne s'est pas exprimée sur ces candidatures. Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, elle a simplement déclaré qu'elle continuait à chercher des acheteurs pour Do it + Garden. Dans le cadre de la restructuration de Migros, certains de ces magasins ont déjà été fermés, car le géant orange élimine les sites dont les rendements économiques sont insuffisants. Do it + Garden casse d'ailleurs actuellement ses prix dans le cadre de la liquidation, avec des rabais allant jusqu'à 60%.

Cette bientôt ex-filiale de Migros a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 263 millions de francs. Le leader du marché dans le domaine du bricolage est Jumbo, filiale de Coop, avec 123 sites et un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de francs.